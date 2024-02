Deco: “La llegada de Guardiola al Barça no fue una gran revolución”

El Director Deportivo del Barcelona niega en una entrevista en La Vanguardia que hayan exigido ganar LaLiga a Xavi. “Le pedimos competir”.

El Director Deportivo del FC Barcelona, Deco, reconoce en una entrevista a La Vanguardia que la decisión de Xavi de anunciar su marcha del club a final de temporada le pilló por sorpresa y no se la esperaba porque hasta ese momento mantenía reuniones con el técnico para preparar la próxima campaña.

“No me lo esperaba. Estoy en el día a día con él y llevábamos semanas planificando llegadas como la de Vitor Roque. O decidiendo si con la lesión de Balde teníamos acceso a fichar en invierno… Siempre se especula, pero nunca pensé en eso. Hablábamos de la próxima temporada, se le renovó por eso”, dice Deco que añade que “el presidente siempre quiso estar con él hasta el final de su mandato. Fue Xavi quien desde el principio quiso un contrato más corto. Nos dijo: “Si no gano, creo que no seguiré”.

El Director Deportivo de la entidad blaugrana niega que le hayan exigido a Xavi “ganar LaLiga, lo que queremos es competir” y entiende la “la frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta que punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no”. Añade que como “amigo” espera que Xavi se haya liberado pero no se pronuncia sobre si su decisión es la mejor para el club.

Deco recalca que “todavía estamos asimilando el anuncio del entrenador y no estamos buscando su sustituto” aunque reconoce que el nuevo entrenador “tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene”.

A diferencia del entrenador y del presidente, Deco no habla de Liga adulterada ni carga contra los árbitros, pero sí que critica el sistema de VAR especialmente tras la última jugada en la que fue expulsado Vitor Roque en Vitoria: “Tengo muchas dudas. Está desorientando al espectador. No sabemos por qué interviene y por qué no. Hay que tener mucha convicción para sacar esa amarilla sin consultar. Sé que la normativa dice lo que dice, pero la expulsión pudo condicionar el partido”.

Pasado con Pep

Sobre la pregunta de si es Guardiola el mejor entrenador posible, Deco tiene una opinión muy particular. “La llegada de Guardiola al Barça no fue una gran revolución. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o… Guardiola fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas”.

Fichajes

Respecto al fichaje del brasileño considera que “se ha pagado un precio asequible de 30 millones si tenemos en cuenta que se pagaron 90 por Darwin Núñez y 70 por Isak”. Además, habló de cómo ha cambiado este negocio. “A mí me gustaría fichar hoy a Ronaldinho y Eto’o. Incluso a Deco. Pero ni existen ni están en el mercado. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha cambiado. Hoy yo no podría haber fichado por el Barça. No hubiera estado cinco años esperando en el Oporto. Ni Samuel en el Mallorca esperando al Barça. Por más que quisiera me llegarían tantas ofertas de tantos clubs que el Oporto cobraría mucho más y sería mucho más difícil. Hoy un jugador marca goles como Eto’o seis meses y están todos los clubs peleándose”.

“Cuando el Barça salía al mercado hace 20 años tenía la competencia del Real Madrid, del Manchester United y poco más. Ahora todos los equipos de la Premier tienen capacidad para fichar. Y está el PSG. Y no existía un City tan potente como el de hoy. Los equipos se organizan mejor y los jugadores pueden escoger entre más clubs. Pero el Barcelona sigue teniendo poder, podemos seducir a los jugadores y somos capaces de traer jugadores importantes”

“Yo creo que vosotros ya matasteis al chaval antes de que empezara a jugar. El Liverpool compró a Darwin Núñez hace dos años al Benfica por 90 millones, el Newcastle pagó 70 por Isak. El análisis del precio se debe hacer dentro de un tiempo, pero no se ha pagado una locura. Son 30 millones y las otras sumas dependen de su rendimiento. Ojalá las paguemos. Como pasó con Pedri”.

Finalmente, respecto a las opciones del Barcelona en LaLiga, afirma que “LaLiga no está acabada, la victoria del sábado nos da algo de esperanza. Los próximos partidos antes del Nápoles serán importantes, para nosotros y para nuestros rivales”.