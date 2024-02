Mario Carrillo reta a Ramos Rizo tras pelea en ESPN: «¡Ven para acá!»

Calientito debate originó el arbitraje del América vs Monterrey

América vs Monterrey dejó un empate a un gol, pero que originó un debate que pudo llegar a más en ESPN. Y es que Mario Carrillo y Felipe Ramos Rizo, ambos comentaristas de la cadena de Disney, elevaron dimes y diretes al grado de que el ex técnico de las Águilas lo retó a acercarse a él, como si fuera una posible pelea a golpes.

Todo sucedió ante la sorpresa de los presentes.

Mario Carrillo vs Felipe Ramos Rizo casi se pelean en ESPN

Llamó la atención, por tratarse de personajes a los que no suele verse en este grado de agresión en televisión. Pero todo se originó a las decisiones de César Arturo Ramos dentro del juego que se disputó en el Estadio Azteca, sobre todo en una jugada en la que Igor Lichnovsky chocó, y fue amonestado.

Esto ocasionó que Carrillo pidiera que los hombres de negro tuvieran más contexto futbolístico de las jugadas; algo que no secundó Ramos Rizo. Ahí fue donde se elevaron los ánimos.

También otra jugada en la que Diego Valdés fue derribado en el área por Sebastián Vegas ocasionó polémica, con el ex árbitro mundialista considerando penal no marcado; y no así por el ex DT de Pumas.

"AL CAMPEÓN LE FALTA UN MONTÓN"



Las críticas al América en la mesa de Picante

Dimes y diretes entre Mario Carrillo y Felipe Rams Rizo

Aquí alguna de las frases que usaron ambos panelistas y que ocasionó una pelea que pudo llegar a más.

«Si jugaran un poquito de futbol los árbitros, un poquito, verías lo que hizo Lichnovsky en esa jugada»

«Nunca necesité de jugar futbol, no seas irrespetuoso, eres un pelado, eso es lo que eres»

«¡Ven para acá, ven acá!»

«¡Cálmate, no seas niño, Mario!»