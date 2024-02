Toto Salvio revela que en Pumas odian jugar al mediodía

El jugador de los felinos habló sobre su futuro en el club.

En conferencia de prensa, Eduardo «Toto» Salvio habló al finalizar los entrenamientos de Pumas previo al juego del próximo domingo ante Puebla en la cancha del Olímpico Universitario a mediodía.

Justamente, Toto criticó ese horario y dejó claro que en la plantilla auriazul no es del agrado jugar a esa hora y pidió que ningún equipo lo haga.

«En este momento me acostumbré a la altura, pero jugar aquí a las 12; nunca nos toca nublado, siempre hay un sol tremendo. No es nada bueno, para mí y para todos, odiamos jugar en este horario. No sé por qué creen que el equipo saca una ventaja y no es así, la única ventaja puede ser tal vez por el tema de la altura que vienen con el calor. Pero no nos gusta, la cancha se siente seca, no se hace el juego que se practica en la semana. No sé quién maneja esto, el club o la liga, pero espero que más adelante no saquen estos horarios para el equipo que sea».

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un futbolista se queja de jugar los domingos a las 12 del día. Aunque en este Clausura 2024, los del Pedregal solo tienen agendados tres cotejos a mediodía en CU; el primero fue el de la Jornada 1 ante FC Juárez, el segundo vs La Franja pasado mañana, y en la J11 lo harán contra Xolos.

¿Se va de Pumas?

Por otro lado, Salvio comentó que ya se encuentra en pláticas con la directiva para definir si sigue en la institución o no, pues analiza la renovación de su contrato que finaliza este verano.

«Ya estuvimos hablando con la dirigencia, ellos saben que si realmente quieren que me quede, me voy a quedar. Mi deseo es quedarme acá, ya dije que quiero estar muchos años en Pumas, pero no solamente depende de mí, sino también depende de cosas del club