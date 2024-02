Emilio Lara va de regreso a las categorías juveniles del América

Luego de algunas fallas en el partido de ida de la primera ronda de la CONCACAF, el lateral ha vuelto a la categoría sub- 23 del equipo de Coapa.

Luego de una noche terrible en Nicaragua en donde no tuvo una buena aparición en el juego de ida de la Champions Cup de la CONCACAF y sus fallas provocaron que Real Estelí venciera al América en el primer partido, el juvenil Emilio Lara fue enviado al equipo Sub – 23 de las Águilas; el defensa lateral no ha participado con la primera escuadra que dirige André Jardine, todo indica que es una decisión técnica y ahora el futbolista tendrá que volver a trabajar y ganarse un lugar en el primer equipo.

Lara Contreras también tuvo una falla en la jornada 5 del Clausura 2024 ante Rayados de Monterrey donde Sergio Canales aprovecho el fallo defensivo para empatar el partido; ahora el estratega brasileño André Jardine, lo enviará a los equipos juveniles para recuperar confianza y tener minutos de juego que no verá con el primer equipo.

Todo indica que la decisión de enviar al jugador una categoría abajo obedece a una llamada de atención por sus fallas en un partido de corte internacional y en el campeonato mexicano; Israel Reyes es quién ahora está considerado por encima de Emilio Lara para las convocatorias. Los de Coapa tendrán una semana con 3 partidos por delante en la Liga MX, visitan Pachuca el sábado, el miércoles reciben a Mazatlán y el siguiente sábado enfrentan a Cruz Azul también en casa en el ‘Clásico joven’.

Emilio Lara, en la Liga MX, tiene 184 minutos disputados en 3 partidos, en 2 fue titular; inició en los compromisos frente a Xolos en Tijuana donde ganaron por 2 – 0 y jugó todo el encuentro; también inició ante Rayados de Monterrey y participó en 77 minutos y en el choque frente a Necaxa solo tuvo acción en 17 minutos. El juvenil de 21 años debutó en primera división un 6 de noviembre del 2021 frente al equipo de Monterrey. Ahora tendrá un nuevo comienzo y mucho trabajo por delante para ganarse la confianza del estratega brasileño André Jardine.