Mbappé anuncia si adiós del PSG

El francés, tal y como adelantó The Athletic, no comunica dónde jugará a partir de la próxima temporada, pero todo el mundo da por hecho que será en el Real Madrid

Kylian Mbappé abandonará el PSG a la finalización de la presente temporada, renunciando a ampliar su vínculo con el club francés, al que llegó en el verano de 2017. Así lo han avanzado The Athletic y RMC y ha podido confirmar MARCA de fuentes del PSG, poniendo fin a uno de los culebrones más largos de la historia del fútbol. No revela dónde jugará el próximo año, pero el planeta fútbol coincide: «Se irá al Real Madrid». El club blanco guarda silencio.

Mbappé ha cumplido en este caso su palabra, la que dio al PSG el pasado verano, cuando activó la cláusula por la que renunciaba a la renovación automática de un año, hasta 2025. Por medio de una carta al PSG, que fue filtrada a la prensa, se descubrieron las intenciones de Kylian, que tenía claro que su ciclo en el PSG había acabado y que dejaría el equipo el próximo verano. Así lo ha confirmado en el día de hoy. El club y el jugador han decidido no hacer declaraciones y no comunicarán su decisión hasta dentro de unos meses, cuando la relación vaya tocando a su fin y se terminan de cerrar los flecos del acuerdo de salida.

¿Y ahora qué? Blanco y en botella, parece. El futuro del Madrid y Mbappé siempre han estado entrelazados, como si fueran dos agentes del fútbol condenados a entenderse. Y parece que, a partir del 1 de julio de 2024, así será, aunque aún hay una negociación en marcha entre el club blanco y el futbolista.

La hoja de ruta parece perfectamente trazada desde el pasado verano, cuando Mbappé dijo al PSG que no renovaría. Entonces, el equipo francés le apartó del equipo y le puso en venta, intentando evitar a toda costa lo que finalmente va a suceder, que se fuera libre. Entonces, todo el mundo pensó que se precipitarían los acontecimientos y que el Madrid y el PSG unirían sus caminos en 2023, pero no. Mbappé en todo momento dijo que se quería quedar en el PSG y cumplir su contrato y el Madrid no hizo movimiento alguno. «No es nuestro problema», aseguraban. Ambas partes actuaban como si supieran que por estas fechas se encontrarían libres y sin ataduras contractuales. Mbappé volvió a la dinámica del grupo porque llegó a un acuerdo con Nasser Al Khelaifi. «Un pacto de caballeros», dijo el presidente del PSG. La realidad es que Kylian perdonó la prima de fidelidad, que ascendía a 130 millones.