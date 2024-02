Igor Lichnosvky sufrió discriminación en Cruz Azul por su religión

El chileno contó lo que padeció cuando era jugador de la Máquina.

Igor Lichnosky sufrió discriminación cuando pertenecía a Cruz Azul. Así lo reveló en una entrevista con Latino Podcast: “Nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el futbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”.

De igual manera, Lichnosvky confesó que una de las personas encargadas en hacerle saber el malestar del equipo por esta situación fue Santiago Giménez, durante una reunión: “En un momento durante un asado, me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’.

El chileno salió de Cruz Azul en el 2020 y pasó al Al Shabab de Arabia Saudita, donde estuvo un par de temporadas para después regresar a Tigres y salir campeón en el verano del año pasado. En el América se ha consolidado y ha sido pieza importante para el esquema de André Jardine, donde también se proclamó campeón hace un par de meses.