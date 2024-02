Messi pide disculpas a Hong Kong por no jugar con Inter Miami

17 días después de perderse el juego en Hong Kong y causar controversia, el astro argentino salió a disculparse con todos los aficionados que asistieron a verlo.

La molestia de los aficionados de Hong Kong después de que el astro argentino Lionel Messi no jugara ningún minuto en la pequeña gira que realizó Inter Miami por Asia, provocó que el astro argentino tuviera que salir a disculparse.

El campeón del mundo en Qatar 2022, grabó un vídeo en la red social de ‘Weibo’ en el que pedía disculpas a todos los aficionados que asistieron y se llevaron una decepción después de que el futbolista de 36 años no ingresara al campo en el triunfo de Inter Miami 4-1 ante un combinado de Hong Kong.

“Bueno, nada. He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong. Por eso decidí grabar este vídeo para dar la explicación de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas” comienza el astro argentino en el vídeo.

A pesar de que se señaló que el argentino no había jugado el duelo en Hong Kong por temas políticos, el propio futbolista argentino negó dichas versiones y sentenció que “de haber sido así, entonces tampoco hubiera viajado a Japón ni hubiera visitado tantas veces China. Desde que empecé mi carrera he tenido una gran relación con China, desde entrevistas, partidos y eventos, tanto con Barcelona como con la selección nacional”.

Messi volvió a remarcar que no disputó el encuentro en Hong Kong debido a que “tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho, hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había. Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor”.

La molestia siguió en territorio chino después de que días más tarde, Messi tuviera minutos en su visita a Tokio, confesando que “pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir mejorando físicamente por todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente”.

En medio de toda la polémica por la ausencia de Messi en el partido en Hong Kong, China canceló una gira de dos partidos amistosos que preparaba la selección de Argentina de cara a la Copa América que se jugará en junio del 2024.

Argentina iba a jugar ante Nigeria en Hangzhou, y días después en Pekín frente a Costa de Marfil, para la fecha FIFA del mes de marzo, sin embargo, el país canceló los duelos.