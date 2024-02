Nikkole Teja se convierte en conductora de Multimedios tras paso por Liga MX Femenil

La exjugadora de Necaxa y Puebla fue presentada el pasado fin de semana

Luego de anunciar de manera totalmente inesperada su retiro como futbolista profesional el pasado 23 de enero, Nikkole Teja se estrenó este fin de semana como conductora de la cadena Multimedios en México.

La exjugadora de Necaxa y Puebla en la Liga MX Femenil, estuvo como invitada en varios programas de este canal. En «Vivalavi» fue presentada con bombo y platillo por los conductores e incluso realizó descalza varia dominadas con el balón.

De momento, se desconoce el show donde participará regularmente y cuántas veces a la semana sus fans podrán verla en televisión.

Hace menos de un mes, Teja compartió en sus stories de Instagram el siguiente mensaje para confirmar su adiós de las canchas: «He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida».

Finalmente, agradeció al Puebla por la oportunidad brindada y ya daba pistas sobre la nueva etapa en su vida: «Muchas gracias al Club Puebla por esta oportunidad, que aunque fue corta fue bastante divertida, solo tengo amor y respeto por ustedes, staff y compañeras y las voy a continuar apoyando desde donde esté. Pero es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida».

Nikkole Teja en Multimedios. pic.twitter.com/Ky6zkTvMKI — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) February 17, 2024

Nikkole Teja en OnlyFans

La nacida en Seattle, Washington, tiene perfil de OF con más de 21 mil seguidores. La suscripción mensual en su cuenta tiene un costo de $ 17.50 dólares ($ 298.37 pesos aproximadamente).

Hasta ahora ha publicado 73 fotos y 11 videos en la plataforma británica de contenido para adultos.

En Puebla Femenil no alcanzó a debutar

El paso de Nikkole Teja por el Puebla Femenil duró tan solo 19 días tras ser anunciada como refuerza el pasado 4 de enero. No jugó ningún minuto con el club en las primeras cuatro jornadas del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil.