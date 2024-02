‘Tata’ Martino: “México y Messi motivan rivales”

El director técnico del Inter Miami explicó que sus contrincantes se sienten animados de enfrentar a grandes equipos y grandes jugadores.

Gerardo “Tata” Martino, uno de los seleccionadores con menor aprobación entre las y los aficionados de México, habló en exclusiva para TUDN sobre el Inter Miami y lo que representa volver a dirigir a Lionel Messi. En esa línea, el nacido en la provincia de Rosario mencionó que lo tiene sin cuidado que sus rivales en la MLS salgan con la motivación extra de jugar contra el campeón del mundo, ya que vivió algo parecido cuando dirigía al Tricolor.

“Lo mismo que sucede con Boca y River en Argentina, lo mismo que sucede con México en la Concacaf, es lo mismo que sucede con Argentina en todo el mundo, acá [MLS] es lo mismo”.

El entrenador de México en el Mundial de Qatar recordó aquel periodo, y mencionó que en Miami no tiene las mismas libertades a la hora de elegir jugadores como sí las tenía en su etapa en el Tricolor o en el Barcelona: “Acá de pronto te tienes que desprender de un jugador porque no estás equilibrado en las finanzas a la hora de comenzar la liga. Este tipo de situaciones solo se viven acá, no hay una comparación respecto a otras ligas”.

El Inter Miami enfrentará a Tigres y a Puebla en la fase de grupos de la Leagues Cup de este verano.