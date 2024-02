¿Chivas contratara jugadores extranjeros?

La leyenda rojiblanca viviente Joel “Tiburón” Sánchez, confeso en una entrevista con el ex técnico del Tri Ricardo Lavolpe que llego a proponerle un plan a los Vergara para hacer ganar muchos títulos al rebaño sagrado, el plan se trataba de empezar a contratar jugadores extranjeros.

El ex rojiblanco señalo que a Jorge Vergara fue quien le propuso dicho plan antes mencionado, aunque no precisamente para jugar con el rebaño sagrado.

La idea del Tiburón Sánchez era que los Tapatíos contemplaran a estos jugadores como activos de la empresa y fueran colocados en otros equipos del máximo circuito mexicano, enviados a préstamo, buscando que se foguearan para poder aumentar su valor en el mercado y así venderlos para poder traer jugadores mexicanos para defender la casaca de Chivas.

“En algún momento propuse en Chivas que compraran extranjeros. Estaba el señor Jorge Vergara todavía y casi me echa. Deja te desgloso un poquito, porque estaba enredoso lo que le propuse: que comprara para Puebla, San Luis, Querétaro, los pusiera a jugar y eran monedas de cambio para después agarrar a las figuras mexicanas que sobresalen. Me dijeron que no estaba lógico lo que decía”. En esa misma reunión dijeron que no estaba lógico lo que decía”, señalo el Tiburón.

De igual manera señalo que presento a Chivas hace algunos años un proyecto para la formación de futbolistas y un sistema de visores conformado por exjugadores que tienen conocimiento de las características que debe de reunir un jugador para poder jugar en primera división.

“Hace unos 8 años presente el proyecto para la formación de jugadores, escauteo con un listado importante de exjugadores que le entienden, que saben lo que hay que exigir, y que los chavos llegaran con ese momento justo de cocción”, menciono.