A Alexis Vega no le importan las criticas

El jugador dice no entender por qué la gente está al pendiente de su vida

Alexis Vega dice no entender por qué la gente le toma fotos o está al pendiente de su vida fuera de las canchas. El jugador de Toluca habla de las críticas a sus indisciplinas y responde con un contundente «Me tiene sin cuidado».

El delantero salió por la puerta de atrás de Guadalajara, y de esta forma analiza el proceso que lo llevó de regreso a Toluca.

Alexis Vega, sin importarle las críticas a su vida

Durante una entrevista con TUDN, el que también fuera un prospecto para militar a Europa pero que nunca llegó, se mostró en rechazo de que la gente le tome fotos cuando no está en cancha, tal vez olvidando que la vida del futbolista, y lo que genera, es gracias a esa afición que le ve como ídolo, que le sigue como imagen para niños futbolistas, que le genera privilegio de sueldo millonario.

«No entiendo» confirma el jugador cuando se habla de todos esos focos que tenía en Toluca, luego en Guadalajara, y de regreso con los Diablos.

No entiendo por qué a donde vaya, la gente me tome fotos, solo este al pendiente de lo que hago

Alexis Vega en TUDN

«Es mi vida» indica Ernesto Alexis Vega Rojas

Con 26 años, tres operaciones en rodilla, y un talento nato, Vega indica que poco le importa lo que la gente opine, pues para él todo lo que hace está bien y así seguirá.

«Me tiene sin cuidado lo que se piense, yo trato de disfrutar mi vida, es mi vida, no es la de ellos, yo sigo adelante».

Y lo que sí, se muestra como hombre familiar, que tiene el apoyo de sus seres queridos en cada decisión que hace o da:

«Estoy feliz en mi regreso a Toluca. Estoy cerca de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Me siento muy bien aquí y me concentro en jugar».

Alexis Vega, sin temor a nueva lesión, se cuida en Toluca

Vega regresó a la cuna que le vio nacer como futbolista, después de indisciplinas que tuvieron que ver con mujeres en hoteles de concentración, por el cual fue borrado en Chivas, relataron varios medios en su momento, pero también en el club rojiblanco atravesó duras lesiones, que hoy las ve como un tema a cuidarse, y del cual no se ha resentido.

«No voy a negar que tengo una rodilla que ha sido operada en tres ocasiones, y que en los últimos juegos con las Chivas tenía muchas molestias. Pero ahora que estoy aquí y en este torneo me he sentido muy bien, no he tenido ninguna molestia «.