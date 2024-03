‘Bofo’ Bautista sobre la playera del América: “Ni para trapear”

El ex atacante del Rebaño compartió cómo era disputar un clásico en sus tiempos; mismo en donde no había el intercambio de playeras que hoy se acostumbra.

La noche de este miércoles 06 de marzo, se disputará el primero de tres clásicos nacionales pactados en los siguientes 10 días; un compromiso repleto de tradición y rivalidad, que de acuerdo con las palabras del propio Adolfo Bautista, ex jugador e ídolo de las Chivas, ya no se vive ni siente de la misma forma en que se hacía anteriormente.

De acuerdo con el también conocido como ‘Bofo’, el respeto que se le tenía a la institución en esta clase de compromisos, se ha perdido luego de actos específicos en el presente, como intercambiar playeras con el odiado rival; situaciones que durante las épocas activas del mítico dorsal 100 del Guadalajara, no se podían siquiera llegar a pensar.

“Falta la personalidad, en mi época no nos cambiábamos playeras ¿Yo esa playera para qué la quería? ni para trapear porque me rayaba el piso, no la necesitaba para nada, yo no necesitaba ese tipo de playeras” comentó el artillero durante una entrevista con Fox Sports.

¿Indirecta para el América? O más bien para las Chivas

Para finalizar con la charla, Bautista aprovechó los micrófonos y habló sobre los actuales extranjeros en la Liga MX, mismos a quienes calificó como ‘petardos’ y lo hizo luego de mencionar a aquellos en especifico que han llegado a las Águilas; no obstante, y contrario a su discurso sobre el arraigo nacional, parece que el ataque también podría ser para los refuerzos que ha sumado el Rebaño en años recientes.

“Yo creo mucho en el mexicano, yo creo en mi equipo, soy mexicano 100 por ciento y por eso le voy a las Chivas; no es que no quiera a los extranjeros, pueden venir extranjeros de calidad y a esos les aprendes, pero ahorita que llegan petardos a equipos, como a los ‘Wilos’ que han llegado muchos y no ha pasado nada. Pero yo confío mucho en Chivas que va a sacar un buen resultado” concluyó el Bofo.