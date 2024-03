Fernando Ortiz previo a su juego con Cincinnati: “Conscientes de que no todo se definirá en la ida”

También habló Brandon Vázquez, mostrándose contento de volver a su ex casa

El equipo de Rayados ya está más que listo para arrancar su serie de octavos de final por la Concacaf Champions Cup ante el Cincinnati, conscientes de que no todo se definirá en el primer capítulo de la llave.

El técnico, Fernando Ortiz, comentó que deberán ser inteligentes y saber manejar una eliminatoria de 180 minutos.

“Monterrey viene a hacer su trabajo, como equipo tenemos bien claro lo que buscamos. Sí enfrentamos a un gran rival, tienen una idea muy clara, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo. No todo se define en este juego y hay que ser inteligentes para sacar un buen resultado. No veo ningún cambio de chip, los jugadores saben que es una serie de 180 minutos, hay que ser inteligentes, ellos saben que vamos a proponer y no hay algo diferente”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el “Tano” alabó la calidad de su rival, además de dejar en duda la presencia de Germán Berterame en el once titular, elemento quien aún permanece en intriga su futuro con los regios.

“Cincinnati es un equipo interesante a nivel de su juego, tiene una idea de juego muy clara, donde la vienen practicando, han cambiado nombres, pero la idea siempre está. Me gusta como juega, es un digno rival a respetar, es un partido de ida y vuelta interesante. Sobre Germán, sé que está considerado para poder jugar, está disponible si tengo que tomar la decisión de que juegue o no”, agregó.

Asimismo, también habló Brandon Vázquez, delantero con pasado en Cincinnati y que se siente contento por volver; además de tener ventaja por conocer demasiado a su ahora contrincante en turno.

“Es fabuloso volver, grandes memorias en el estadio, será divertido. No creo, Conozco a Matt, ya nos hemos enfrentado, sé que esperar de él, en el campo será mi rival, estoy buscando ganar el juego aunque sean muy buenos amigos y ayudaré a mi equipo para que eso pase.

Sé sus hábitos, sus movimientos y creo que lo tendré en cuenta mañana, usaré los recursos que sean para ganar el juego y a mi ventaja”, finalizó.