¡Confianza Total en el América! No se concentran para el partido ante Tigres

Luego de las contundentes victorias que se gestaron en Jalisco y Zapopan, André Jardine decidió que sus jugadores pasaran la noche con sus familias.

Las Aguilas del América recibirán a los Tigres de la UANL, en el que sin duda, apunta a ser el mejor partido de la Jornada 11. Choque directo entre los últimos dos finalistas del Apertura 2023 que lejos de mostrarnos una versión similar a aquella con que cerrón el semestre anterior, luce un contraste completamente distinto de panoramas, por la actualidad que cada uno vive después de dos meses del arranque de torneo.

Tan marcada es la diferencia en cuanto al panorama que hoy día viven estos equipos, que mientras unos luchan por levantar el paso tanto en Liga MX como en Concacaf Champions Cup, los otros se vieron recompensados por su buen trabajo en ambos certámenes; para ejemplo de lo antes mencionado, el hecho de no haberlos metido en concentración previo al duelo que les depara la noche de este sábado 9 de marzo en el Estadio Azteca.

De acuerdo con el reportero del Cuadro Azulcrema, Gibrán Araige, fue el propio estratega brasileño, André Jardine quien optó por permitirles pasar la noche en casa y con sus familias, como una muestra de descanso luego una semana completa en que estuvieron fuera de la ciudad: “América no concentra vs Tigres. Andre Jardine decidió que este viernes el equipo no concentre en hotel. Los dejó descansar en casa y disfrutar a sus familias tras una semana en GDL. Confianza total en sus futbolistas de cara al juego vs Tigres!!!”

🦅AMÉRICA🦅



❌🏨NO CONCENTRAN VS 🐯❌🏨



Andre Jardine decidió que este viernes el equipo no concentre en hotel.



Los dejó descansar en casa y disfrutar a sus familias tras una semana en GDL.



Confianza total en sus futbolistas de cara al juego vs Tigres!!!@TUDNMEX @TUDNUSA — Gibrán Araige (@GibranAraige) March 9, 2024

Tras golear 1-5 a los Rojinegros del Atlas el sábado anterior, así como vencer 0-3 a las Chivas en el primero de los tres Clásicos Nacionales (ida de los Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup), el Cuadro de Coapa arriba como amplio favorito tanto por el momento, como por la localidad, así como por estadística, pues desde hace 4 años, no caen cuando los Universitarios los visitan en casa; es más, ni siquiera han empatado, los últimos cinco partidos ha vencido cómodamente el actual campeón del Fútbol Mexicano.