¿Santiago Giménez al Real Madrid? ¿Qué otras opciones tiene en Europa?

Aquí te dejamos algunos mexicanos que han interesado al Real Madrid

Hace algunos días Christian Giménez quien es padre de Santiago Giménez futbolista del Feyenoord afirmo en una entrevista para TUDN que varios equipos del viejo continente se encuentran interesados en hacerse de los servicios del bebote y uno de ellos es el mismo Real Madrid.

El Bebote desde que se enfundo los colores del conjunto de países bajos ha demostrado su gran nivel al ser uno de los goleadores de la Eredivisie, por lo que sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para otros equipos del viejo continente.

“Real Madrid es un equipo que quiere ver a Santiago que haga un paso intermedio, no que vaya directo de Feyenoord”, menciono el Chaco Giménez en entrevista.

De igual manera el ex futbolista comento que clubes como Inter de Milán, Lazio y Napoli se han acercado a platicar con el jugador y menciona que muy pronto podría dar un salto importante para su carrera futbolística.

“Hemos hablamos con algunos clubes como el Inter, Milán, Lazio y Napoli, pero para mí podría ser perfecto tanto para el Inter como para la Juventus. Serían las mejores opciones para él. Le he estado diciendo a varios clubes que crean en él, su valor pasó de $10 millones de dólares a $40 millones en poco menos de 12 meses”. Señalo Chaco Giménez.

Estamos seguros que veremos al Bebote jugando en un gran equipo de talla mundial, será cuestión de tiempo para que esta situación se logre concretar, ya que Santiago ha tenido muy buenas temporadas en el viejo continente.

Tiempo atrás jugadores mexicanos han sido pretendidos por el Real Madrid en los últimos años y aquí te decimos quienes son:

Hirving “Chucky” Lozano: Luego de su buen mundial en Rusia 2018 y de su paso goleador con el PSV, la prensa española llego a comentar que ambos clubes tanto Real Madrid y Barcelona mostraron interés en los servicios del canterano de Pachuca. Pero solo quedo en el simple interés debido a que su llegada a la casa blanca nunca se concretó y actualmente se encuentra jugando en el PSV. Jonatan Orozco: No no es broma Jonathan Orozco quien actualmente se encuentra retirado del futbol profesional y quien fuera arquero de los Rayados de Monterrey llego a confesar que Real Madrid lo busco pero que el mismo los rechazo esto lo llego a confesar en una entrevista:

“Le marcan a mi tío de las Fuerzas Básicas del Real Madrid y en aquel entonces no había la información que hay hoy en día. Le dicen: ‘le vamos a dar todo becado a él, aquí va a entrenar y a vivir, ustedes se van a vivir con él, vamos a una casa, les vamos a dar trabajo’. Estaba todo puesto para que yo jugara con ellos, pero mi tío no supo que hacer, les dice que ya tenía equipo y les cuelga”.

Este es un dato que seguramente muy pocos sabían de Jona, pero ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado su fichaje con el Real Madrid? ¿Ustedes se lo hubieran imaginado defendiendo el arco del Real Madrid? ¿Se lo hubieran imaginado levantando varias Champions? ¿Ahorita estuviéramos hablando de un arquero histórico mexicano? Esas son preguntas que nunca tendrán una respuesta, lo que si es que Orozco es un arquero histórico en Rayados que la gente lo recordara con mucho cariño.

Miguel Layun: El ahora exfutbolista profesional revelo en una entrevista para Fox Sports que cuando el militaba en el Oporto de la Liga de Portugal, el conjunto merengue lo busco pero que el club lusitano no le comunico la llamada que le hicieron en ese entonces.

«Tiempo después, me lo hizo saber el club mismo, porque no habían querido tocar el tema conmigo precisamente para que yo no pudiera ejercer algún tipo de presión para ir al club», menciono el jugador.

«Cuando me lo comentaron fue un poco desesperante saber que, a veces, ciertas informaciones no le llegan al jugador y, sobre todo, cosas que pueden ser tan importantes, que marquen tanto en la vida de nosotros». Finalizo Miguel Layun.

Raúl Jiménez: El delantero azteca dejo huella en los Wolves de la Premiere League marcando goles y haciendo buenas temporadas con el conjunto ingles todo esto antes de la terrible lesión grave que sufrió en un choque de cabezas con el brasileño David Luis quien lo dejará por varios meses fuera de las canchas, esa lesión marco un antes y un después en la carrera del jugador mexicano ya que lamentablemente no volvió a hacer el mismo que le vimos ser antes de esa lesión. Independientemente de lo que paso, llego a estar en el radar del Real Madrid en 2020.

De acuerdo con información del medio Don Balón el técnico madridista de ese entonces Zinedine Zidane le habría pedido a la directiva el fichaje del mexicano ante la baja del serbio Luka Jovic, quien no tuvo cabida en dicho conjunto, también se llego a mencionar que el jugador estuvo dispuesto aceptar en reducirse el salario con tal de llegar a Madrid.

Lamentablemente esto solo se quedo en un simple rumor y después vendría el tema que todos sabemos de su lesión a si como su salida de los lobos. Actualmente cuenta con 32 años de edad y se encuentra jugando en el Fulham de la misma Liga Inglesa, aunque hay rumores de que pudiera volver a México para jugar con América club que lo vio nacer, pero habrá que esperar para ver que sucede.

Aunque esta lista de jugadores mexicanos nunca pudo fichar por el club merengue, para muchos fanáticos seria fascinante ver a Santiago Giménez en un futuro jugando para algún equipo de la elite mundial especialmente con el Real Madrid.

¿Lo veremos jugando para los galácticos algún día?