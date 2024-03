Diego Cocca revela detalles de los entrenamientos de la Selección Nacional

Diego Cocca entrenador argentino bicampeón de la Liga MX con los Rojinegros de Atlas y ex entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol dio una profunda entrevista para el programa “Faitelson sin Censura” de la cadena TUDN, donde dio detalles sobre su breve etapa en el banquillo tricolor.

Durante la entrevista, Diego Cocca revelo que a los jugadores mexicanos no les gusta trabajar “A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Ninguno me dijo»

La entrevista se da a conocer un día después de la derrota de la Selección Mexicana en la Final de la Nations League de CONCACAF y con la polémica sobre la continuidad de Jaime Lozano en el banquillo tricolor.