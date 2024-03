Hugo Sánchez tunde al Chucky Lozano: “Yo no lo volvería a llamar”

El histórico jugador mexicano Hugo Sánchez cuestionó las palabras dichas por Hirving «Chucky» Lozano luego de la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en lo que fuera la final de la Nations League.

“No es correcto que un jugador diga que fue un mal planteamiento porque Jaime Lozano nunca ha salido a una rueda de prensa a decir que los jugadores se equivocaron y él está exhibiendo al técnico», se pronunció en el programa Futbol Picante.

Hugol señalo que si el fuera estratega del Tri no lo volvería a llamar a otra convocatoria.

«No se vale Hirving. Hay que ser respetuosos entre ustedes y si no, no tienes cabida en la Selección Nacional. Si yo fuera el técnico, no lo llamaría nunca más», señalo.

¿Qué dijo anteriormente Chucky Lozano?

Al terminar el juego Hirving Lozano menciono en zona mixta la siguiente frase que ha causado polémica, luego del desenlace de la Nations League.

“No salimos en nuestro mejor día, el planteamiento no fue el correcto, dejamos de hacer cosas, todos en general, hay que ser autocríticos, seguir trabajando, seguir trabajando al 100 por ciento, esto es futbol”, comento Lozano.