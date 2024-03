¿Al jugador mexicano no le gusta trabajar?

Sin duda la selección mexicana ha sido blanco de muchas críticas y con el fracaso de la Nations League, nuevamente a manos de la Selección de Estados Unidos, se ha agravado el asunto, ya que ex seleccionados y periodistas han aprovechado el foro para sacar los trapitos al sol del mal manejo que ha tenido la selección mexicana a lo largo de los años y que se ha reflejado en los resultados recientes, siendo el mundial de Qatar un punto de quiebre.

En recientes días se prendió la mecha con las declaraciones de Diego Martin Cocca, ex seleccionador mexicano, al dejar entre ver, para una entrevista en TUDN, que al jugador mexicano no le agrada trabajar mucho, ya que fue una de las principales quejas del combinado nacional y una de las causas por las cuales su etapa como seleccionador mexicano término temprano, cortando uno de tantos procesos por los federativos.

En el programa en directo de Record Plus con Enrique Beas, la invitada al programa, Elba Jiménez, , comenta algo que, según sus fuentes, le confirmaron lo que a Diego Cocca le tocó experimentar:

“No te puedo revelar mis fuentes, pero gente de selección nacional de antes, jugadores importantes, me decían, cuando llegan las cámaras se ponen a pelotear, pero realmente no hacen nada, no es realmente un entrenamiento”.

El directo también tuvo como invitado a Luis Castillo, quien reforzó los argumentos de su compañera Elba Jiménez, esta vez se centró en Ricardo “Tuca” Ferretti y Pedro Caixinha, de quien también contó una experiencia:

“La crítica al Tuca, el gran tuca, al que endiosan, pontifican, los vecinos de ESPN, a mí me tocó ver entrenamientos en donde no trabajaban, cuando llega Miguel Herrera no tenía un gimnasio en Tigres, ni aparatos básicos para entrenar. Cuando llega Pedro Caixinha a Santos los primeros problemas que tiene es que decía aquí llegas a las 8 de la mañana a desayunar y te retiras a las 4 de la tarde”.