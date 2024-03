Oswaldo Sánchez admira a Chicharito Hernandez

El ex guardameta Oswaldo Sánchez tuvo una entrevista para Record Plus y hablo sobre Javier “Chicharito” Hernandez y justifico muchas de sus acciones fuera del terreno de juego, así como cuestionar por qué se le critica tanto, siendo que sus logros son de admirar y que se debería valorar más sus palabras y aprender de él.

“Lo admiro y lo amo como no tienes una idea, primero porque lo conozco desde niño y se el trabajo y esfuerzo que le costó llegar a ser profesional siempre fue muy pegado a mí y yo estaba para ayudarle”.

El ex portero de clubes como Chivas y Santos Laguna comentó que Javier Hernandez le pedía ayuda para meterle gol, que le diera consejos a él y a los chavos de básicas de como rematarle y lograr el objetivo de anotar.

“Su crecimiento me sorprendió, lo admiro, es un tipo diferente, se le juzga mucho por su forma de pensar, pero si él no se expresa, ¿quién?, tiene toda la voz autorizada para demandar y cuestionar cualquier situación”.

“Todos los que pensamos de forma ordinaria llegamos casi a donde mismo, yo que tuve la oportunidad de ir a Europa y decidí que no, a otros no nos ha alcanzado para ir a los equipos de Javier, creo que él tiene la completa autoridad para decir cuál fue el camino de su éxito, es un agasajo escucharlo, tiene una forma de hablar y una preparación digna de admirar”.

Ante esto, la analista Elba Jiménez ironizó y lanzo algunas críticas a lo previamente expresado por Oswaldo Sánchez:

“¿Voz autorizada?, ¿neta?, nada más porque es el chicharito y lo vio crecer y lo vio de bebe y por eso no puede decir lo que realmente piensa y no tiene los pantalones para decirlo, el Chicharito se perdió, puede que sea “chicharrey”, pero el chicharito se nos perdió. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero las formas son muy groseras, cuando tienes el ego muy grande y la autoestima muy chiquita, la forma tan agresiva de contestarle a los medios, que desde el principio se quiere defender se me hace muy tonta”.