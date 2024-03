Ricardo La Volpe: “No me dejaron ayudar a Jimmy”

Cuando ratificaron a Jimmy Lozano como director técnico del combinado nacional mexicano la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) creó un consejo de expertos que estarían apoyando y asesorando a Jaime Lozano durante su gestión técnica, con el objetivo de impulsar a la selección mexicana y recuperar el buen futbol de cara a la Copa América, Nations League y el Mundial del 2026 que estará llevando a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El consejo de expertos estaba integrado originalmente por Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, Rafael Márquez, Carlos Puyol, Fernando Hierro y Bernardo Cueva.

En una entrevista con David Medrano para su cuenta de Youtube oficial David Medrano Oficial se le pregunto que había sido una lástima que no siguiera en el consejo de expertos, a lo que Ricardo La Volpe inmediatamente paró en seco al entrevistador y reveló la verdadera razón de su exclusión, y es que comenta que “no lo dejaron ayudar”.

“Hay una equivocación terrible, que lo diga el señor Rodriguez, el cuándo me dice de ser un asesor, entendí lo que yo era en Egipto, había un técnico brasileño yo voy de asesor, ¿Que es un asesor? Ver los entrenamientos, los rivales, contra quien te vas a enfrentar, ver todo a tu alrededor, cuando yo le digo ver los entrenamientos, a ver porque no llamaste a este, dialogo, cambiar opinión, como te vas a parar, que sistema, ojo, me dicen no que yo no tengo porque andar viendo los entrenamientos que solamente reuniones, reuniones en Toluca, tomar un café, ¿Como voy a opinar sin ver?«.

“Yo quería estar, pero, como está el flaco Menotti, no me voy a meter a la cancha tengo que respetar, pero tengo que decirte, trabajar un poco la línea de 4, no están haciendo las coberturas, viene el abanico, cuidado en el pressing, eso es un asesor alguien que te pueda abrir los ojos de lo que vos estas haciendo, no, me dijeron que mejor en mi casa, ah bueno si quieren lo hago por zoom”.

¿Por qué México no tiene un Pulisic?

“Porque trabajan y porque ellos no son figuras, en Estados Unidos le pagan a las figuras, vos fíjate que en Estados Unidos le pagan a las figuras desde hace años, Pirlo, Beckham, Busquets, Messi, Jordi Alba, esos son los que ganan, el jugador de ellos, 18,20,21 años van afuera, a otro roce, van a formarse más, el jugador mexicano, un jugador ya de 20,21 años gana muy bien y viene una comodidad, no muchos quieren ir a fuera, y muchos fueron afuera y se vuelven, son pocos los que tienen mentalidad de quedarse allá y buscar crecimiento”.