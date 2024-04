¿Cómo le va a Rayados contra equipos de la MLS?

Rayados de Monterrey tiene un marcado dominio histórico contra equipos de la MLS.

Rayados encara esta tarde el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, ronda en la que se mide contra FC Cincinnati de la MLS.

A lo largo de su historia en torneos internacionales, el Club de Futbol Monterrey tiene un marcado dominio contra rivales de Estados Unidos, especialmente en series a dos partidos.

El cuadro regio ha disputado siete rondas a ida y vuelta contra equipos del futbol estadounidense, saliendo victorioso en todas ellas, incluyendo una Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra Real Salt Lake City en la temporada 2010/2011.

Monterrey inició con su dominio en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1987, al eliminar en la primera ronda por global de 4-1 a St.Louis Kutis y su más reciente enfrentamiento fue en la Concachampions de 2021, cuando dejó en el camino a Columbus Crew en los Cuartos de Final por global de 5-2.

No obstante, los dos últimos partidos contra rivales de la MLS acabaron con derrota para los albiazules, ambos en la pasada edición de la Leagues Cup.

En la Semifinal, Nashville acabó con el paso perfecto de Rayados con un marcador de 2-0 y en el partido por el tercer lugar, Philadelphia Union goleó a 3-0 a ‘La Pandilla‘. Ambas rondas fueron a partido único, jugado en casa del equipo de Estados Unidos.

Rayados ha disputado en total 24 partidos oficiales contra equipos estadounidenses, con un saldo de 18 victorias, dos empates y cuatro derrotas. Además del par de tropiezos mencionado, los regios perdieron ante Seattle Sounders en fase de grupos de la Concachampions 2012 y ante Atlanta United en la edición de 2019.

Victorias de Rayados en series de ida y vuelta contra equipos estadounidenses:

Concacaf 1987 4-1 vs St. Louis Kutis

Recopa Concacaf 1993 10-1 vs San José Oaks

Concachampions 2010/2011 3-2 vs Real Salt Lake

Concachampions 2012/2013 3-1 vs LA Galaxy

Concachampions 2019 3-1 vs Atlanta United

Concachampions 2019 10-2 vs Sporting Kansas City

Concahampions 2021 5-2 vs Columbus Crew