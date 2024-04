Pumas perdería a jugador clave para regresar a Boca

El jugador universitario relato que sigue muy de cerca el paso a paso de Boca Juniors y menciono lo que sus excompañeros le han pedido anteriormente.

Salvio se marchó de Boca a mediados del 2022. El atacante prefirió no renovar su vínculo con el club argentino y se fue a Pumas sin un pacto entre clubes. Pero no le cierra la puerta a volver en un futuro.

En entrevista con TyC Sports, Salvio hablo sobre el debut de boca en la Copa Sudamericana , Pero también explicó las razones de su salida del club y admitió que le gustaría volver al azul y oro de nueva cuenta.

“A Boca nunca le cerraría las puertas. Creí que era el momento por lo que había vivido de irme y estar más tranquilo, pero no quiere decir que se me hayan ido las ganas de estar ahí. Hoy estoy bien. Pero Boca es Boca y no hay nada así”, menciono el delantero que tiene contrato vigente en México hasta mediados del 2024.

De igual forma menciono que se acuerda con nostalgia de su pasado por Boca Juniors “Lo dije en una entrevista, extraño mucho Boca. Fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Además, pude ser campeón. El mundo Boca es diferente a todo, nada se puede comparar. Cuando las cosas van bien estás allá arriba y todo el mundo te ama, pero sino no te quiere nadie, no hay punto medio. Se extraña eso, la Bombonera”. Señalo el jugador auriazul.

El atacante de 33 años menciono que sigue activamente el día a día del club: “Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. El de hoy lo voy a ver”. Además, soprendió contando que varios jugadores del plantel le piden por su vuelta en privado: “Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo cuándo iba a volver que me necesitan, con el Chango (Zeballos) también”. Señalo el argentino.

El jugador Universitario tiene contrato con Pumas hasta el 30 de junio del 2024. El delantero arribo como jugador libre luego de finalizar su contrato con Boca, en junio del 2022. Desde su llegada, el ex Lanús y Atlético Madrid jugó 63 partidos, marcó 14 goles y brindó 9 asistencias.