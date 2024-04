Nico Sánchez da declaraciones tras la filtración de sus audios

Las aguas continúan agitadas entre Monterrey e Inter Miami tras el controvertido encuentro en la CONCACAF Champions Cup. En los vestidores del Chase Stadium, después de la Ida de los Cuartos de Final, se desató una acalorada discusión protagonizada por el equipo dirigido por Gerardo «Tata» Martino. Sin embargo, las revelaciones más sorprendentes surgieron gracias a Nico Sánchez, exfutbolista de Rayados y actual auxiliar técnico del equipo regiomontano, quien detalló la bronca en la que se vio involucrado directamente con Lionel Messi.

En un audio filtrado durante un programa de Fox Sports, Sánchez compartió su experiencia, señalando que Messi estuvo a punto de agredirlo físicamente en medio de la tensión. «Me quiso pelear Messi, no creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara, yo creo que él estaba buscando mi reacción, más que pegarme», relató Sánchez.

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami… ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2024

El exfutbolista también describió un tenso encuentro con Messi en la puerta del vestuario, donde intentó acercarse para pedirle una foto, pero la situación estaba cargada de tensión debido al calentamiento del jugador argentino. Además, Sánchez reveló que en la confrontación estuvo involucrado el extécnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, actual entrenador del Inter Miami, quien también increpó al auxiliar técnico de Monterrey.

Declaraciones de Nico Sánchez y Monterrey

Tras la filtración de los polémicos audios de Nico Sánchez sobre los altercados en la CONCACAF Champions Cup, el exfutbolista argentino optó por clarificar su postura mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. En el video, Sánchez admitió haber compartido el video original con su círculo más cercano, lamentando que se haya viralizado y reiterando que los eventos descritos ocurrieron en la zona mixta del Estadio DRV PNK.

Sánchez también abordó las declaraciones sobre Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, pidiéndole disculpas y enfatizando su compromiso con el Monterrey. «Yo soy argentino como ellos, y siempre voy a defender a mi club», afirmó.

Ya habló Nico Sánchez sobre el audio que circuló hoy…



“El entrenador del Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, al cual me referí de una manera irrespetuosa, espero sepa entenderme, yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club”.



🎥 |… pic.twitter.com/a90vrdHq5O — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 6, 2024

Poco después de la publicación del video de Sánchez, los Rayados del Monterrey emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, reafirmando su postura ante la CONCACAF sobre los incidentes en los vestuarios y solicitando una acción ejemplar por parte de la Confederación contra los responsables.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/tS7jQw10Bf — Rayados (@Rayados) April 6, 2024

Estas declaraciones y acciones reflejan la seriedad con la que el club y sus miembros están tratando el incidente, a la espera de una resolución por parte de la CONCACAF.