Revelaciones de Nico Sánchez sobre la bronca en los vestuarios

El ambiente sigue cargado después del enfrentamiento entre Monterrey e Inter Miami en la Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, que dejó más que solo goles sobre el campo. Una disputa postpartido entre ambos equipos desató una serie de revelaciones sorprendentes, particularmente protagonizadas por Nico Sánchez, exfutbolista de Rayados y actual auxiliar técnico del equipo regiomontano.

Sánchez, quien estuvo en el ojo del huracán de la bronca, detalló en un audio divulgado por Fox Sport. En donde se desarrollaron los acontecimientos en los vestuarios tras el encuentro. Según sus relatos, Lionel Messi estuvo a punto de entrar en una pelea física con él, aunque Sánchez sugiere que el astro argentino parecía más interesado en provocar una reacción que en agredir directamente.

"Messi me puso el puño cerca de la cara".

"Enano endemoniado".

"Tata, pobre pelotudo".

«Me quiso pelear Messi, no creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado, me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara, yo creo que él estaba buscando mi reacción, más que pegarme», señaló Sánchez.

«Cuando estoy en la puerta del vestuario, lo veo a Messi, ahí, tres metros mío, estábamos el de seguridad, y yo en buena onda, me acercó para pedirle una foto a Messi, el de seguridad me para, y Messi estaba recaliente, cuando entrán los árbitos los encara y les dice de todo, de todo, de todo, a los cuatro árbitros»

Gerardo Martino y Nico Sánchez también tuvieron un altercado

El ex defensa de ‘La Pandilla’ también describió el momento en que Martino, entrenador de Inter Miami y ex seleccionador mexicano, confrontó a Sánchez antes de entrar al vestuario. Las tensiones parecían alcanzar su punto máximo cuando Martino, según Sánchez, provocativamente preguntó: «¿Tanto vas a llorar?».

«‘Martino estaba encendido, y me di cuenta que quería tirar algo para que se encendiera aún más lo que estaba pasando ahí, que estaba pesado, entonces el ‘Tata’ dijo algo como bueno nos faltan 90 minutos, allá… no sé, algo dijo, y yo estaba tranquilo nunca me enojé, había gente de la Concacaf, la miro y le digo, si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos»

«El ‘Tata’ se dio vuelta y me empezó a decir de todo, y apareció Messi, yo pensé que se había ido, y me quería comer crudo, yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y me ponía el puño a lado, quien te pensás que sos, me decía, creo que no me insultó pero como yo no lo miraba…peor»

«Yo al ‘Tata’ Martino si lo tenía de frente y decía, pobre pelotudo, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, pero bueno yo nunca le respondía, no le contesté a nadie, todos los video seguramente los borraron todos, porqué los videos, los dejan muy mal parados a ellos, por eso no va salir ningún video ni nada, porque los que quedan mal son ellos, finalizo.

Sánchez, sin embargo, se mantuvo impasible ante las provocaciones, incluso ante las palabras dirigidas por Martino. «Yo nunca respondí», afirmó Sánchez. «Seguramente todos los videos los borraron, porque los videos los dejan muy mal parados a ellos porque lo que hicieron es gravísimo… pero bueno, es parte del show. Ellos quieren ensuciar y embarrar la cancha y fue lo que yo quise evitar».

Las revelaciones de Sánchez arrojan luz sobre la intensidad y la tensión que rodean a los encuentros de alto nivel, subrayando la pasión y la competitividad que caracterizan a la CONCACAF Champions Cup. Con la vuelta aún por jugarse, queda por ver cómo se desenvolverán los acontecimientos entre ambos equipos en la resolución de esta encarnizada rivalidad.