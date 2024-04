Técnicos mexicanos en Europa: El legado de Javier “El Vasco” Aguirre

Mucho se habla de los jugadores mexicanos que emigran a Europa, pero poco se toca el tema de Directores Técnicos mexicanos que han emigrado y dejado una huella importante en el viejo continente.

Entre ellos Hugo Sánchez, Ignacio Ambriz, Bernardo Cueva, Oscar Michel, Javier Aguirre, Rafa Marquez, quienes no han dudado en salir de su zona de confort y arriesgarse a tomar nuevos retos.

El más destacado Javier “El Vasco” Aguirre, quien lleva 28 años en los banquillos de México, España, Japón, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, el mister mexicano, queridos por muchos y criticados por otros.

Aunque en tierra Azteca no se le dio el mérito suficiente como en Europa, debido a su última etapa dirigiendo a los Rayados de Monterrey donde no le fue del todo bien en el torneo local, pero a nivel internacional logró consagrarse campeón de la CONCACAF Champions League.

“Yo pensé que mi carrera tanto en México como en España estaba terminada. Me echan de Rayados, la palabra yo la oí muchas veces un fracaso, es un fracaso está bien, es un fracaso, efectivamente ganamos un torneo pudiendo haber ganado 3, 2 ligas y una Concachampions, solamente ganamos la Concachampions y en liga nos elimina el campeón Atlas y el subcampeón Santos en ambos torneos, fracaso total porque teníamos para más”.

Luego de su cese como míster de Rayados, mantuvo pláticas con el conjunto del Granada aunque no prosperó de la mejor manera.

Días después lo contactó el Mallorca de España para dirigirlo donde logró salvar su lugar en la Liga, y metiéndolo en la final de la copa del Rey que se llevará a cabo el Sábado, en donde se medirá a un complicado Athletic de Bilbao.

“El año pasado no tuvimos contratiempos, este año no los hemos tenido yo te digo con orgullo que llevo, más o menos 70 y tantos partidos con Mallorca y ni unos solo en descenso, ninguno es decir lo digo con mucho orgullo porque no es fácil la liga española, es complicado para un técnico mexicano venir aquí”.