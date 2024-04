Feyenoord aplasta a su archirrival Ajax. Santi no logró marcar

Los de Rotterdam reafirman su dominio en el Clásico de Países Bajos. Giménez no pudo anotar.

En una nueva edición de De Klassieker, el Feyenoord no ha tenido ninguna consideración hacia el Ajax. El club de Rotterdam ha ganado contundentemente con marcador de 6-0, la mayor goleada en 13 años en este clásico de Países Bajos. Igor Paixão y Yankuba Minteh marcaron dobletes, y David Hancko y Quinten Timber completaron el festival de goles.

Aunque los de la capital neerlandesa han superado la crisis del inicio de la temporada y ya no están en riesgo de descender, su nuevo objetivo es intentar clasificar, por lo menos, a la Conference League, pero el reto se anticipa complicado. Con el resultado de hoy tienen 45 puntos y están en el 6° lugar, mientras que el AZ Alkmaar, ahora mismo clasificado a la competición europea, es 4° con 52 puntos.

En tanto, el Feyenoord se ha mantenido debajo del PSV durante toda la temporada, y todo indica que se tendrán que conformar con el segundo puesto y un lugar en la Champions League del siguiente año.

Santi sigue sin anotar

Por cuarto partido consecutivo, Santiago Giménez se ha ido sin anotar.

Santi no tuvo opciones tan claras, pero sí opciones de gol que no pudo consumar. Los controles en el área no fueron buenos, no encontró bien una posición clara de remate y no estuvo fino en la definición.

Para darle descanso, Arne Slot, timonel del Feyenoord, le dio salida a los 77 minutos y cuando el juego estaba definido con un marcador 6-0 gracias a los goles de Quinten Timber, David Hancko, así como dos dobletes de Igor Paixao y otro doblete de Yankuba Minteh.