Leyenda de Estados Unidos advierte a Rayados sobre Messi

Alexi Lalas advierte a Monterrey por Messi: “Puede que crearon un monstruo”

La leyenda de Estados Unidos, Alexi Lalas, considera que Monterrey puede encontrarse a un Messi enojado después de las polémicas declaraciones.

Alexi Lalas, leyenda de la selección de los Estados Unidos, considera que Monterrey cometió un error después de las declaraciones previas y posteriores al partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, donde el asistente técnico de los regiomontanos, Nicolás Sánchez, señaló que Messi los confrontó al final del duelo.

Ante ello, Lalas cree que el astro argentino podría salir con ganas de cobrar revancha dentro del campo cuando juegue por primera vez un partido oficial en territorio mexicano, para buscar liderar a Inter Miami a conseguir su boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

“Una cosa es tener a un Messi calmado y enfrentarlo, pero otra cosa es tener a un Messi enojado. Hay jugadores que enojados son más fáciles de controlar, pero creo que Messi después de todo lo que dijo y visitando México, cuidado porque puede que crearon un monstruo” dijo Lalas en su podcast ‘State of the Union.

¿Quién es Alexi Lalas?

Nacido en la ciudad de Birmingham, en el estado de Michigan, Lalas disputó dos mundiales con la selección del país de las Barras y las Estrellas. Primero en Estados Unidos 1994 y luego en Francia 1998, en ambos fue titular en la zaga del cuadro norteamericano, conformando una gran dupla con Marcelo Balboa.

Después de pasar por la Universidad de Rutgers, Lalas debutó en Italia con el modesto equipo de Calcio Padova, equipo que se encuentra actualmente en la Serie C de Italia. De ahí pasó al New England Revolution. También jugó en el Emelec de Ecuador, el Metrostars, Kansas City Wizards y LA Galaxy, club con el que ganó la Concacaf en el 2000, la MLS Cup 2002 y la US Open Cup 2001.