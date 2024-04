Xavi da sus primeras impresiones sobre la derrota de Barcelona ante PSG

El técnico del Barça, que acabó expulsado: “La expulsión marca la eliminatoria. Para mí es demasiado pitar roja. Ahí ya hay otra eliminatoria”.

Análisis de partido: “Estamos contrariados. La expulsión marca la eliminatoria. Estábamos ordenados. Para mí es demasiado pitar roja. Ahí ya hay otra eliminatoria. Hemos dudado si sacar a Lamine. Estaba bien. La jugada marca la eliminatoria por completo.

Oportunidades con uno menos: “Hemos tenido el empate a dos con Gündogan y el 2-0 con Robert pero hemos ido a remolque y es muy complicado. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se quede aquí por una decisión arbitral. Esta expulsión es innecesaria”.

Expulsado: “El árbitro ha estado muy mal, se lo he dicho, no entiende el juego”.

¿Seguirá?: “El año que viene lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions notable. Los pequeños detalles hay que controlarlos”.

En conferencia de prensa

Después de hablar en el flash interview, Xavi habló en sala de prensa.

¿Tiene claro si era roja, cuánto pesa en un partido?

Intentaré hablar desde la calma y desde la reflexión. Tal y como está el fútbol hoy en día, le das mucha ventaja a un equipo estando tanto rato once contra diez. Y es injusta, innecesaria y revienta la eliminatoria. Se acaba el fútbol. Araújo se aparta y Barcola se deja caer. Marca tanto la eliminatoria que me da rabia. Once contra once hemos estado cómodos en el campo, dominando. Merecíamos jugar once contra once la eliminatoria. Y tiene que ser muy claro en el fútbol para que un equipo se quede con uno menos. En la ida, hay una acción de Vitinha que es la segunda amarilla y el árbitro interpreta: “no dejaré a un equipo con diez por eso”.

¿Qué han priorizado después de la expulsión?

He tenido la duda de si cambiar a Lamine o a alguien del centro del campo. Con toda la pena del mundo lo he tenido que cambiar. Pero era la manta corta. Hemos intentado defender pero no es nuestro fuerte. El gol de Dembélé nos hizo mucho daño. Pero hoy no era el día. Pero el máximo orgullo como culé de donde hemos podido llegar. Hemos sido mejores que el PSG hasta que nos ha reventado la eliminatoria la expulsión.

¿Por qué le costaba al equipo tener el balón en la primera parte?

Ellos por dentro siempre hacen marcaje individual. Robert se ha quedado muchos balones. Pero pienso que la primera media hora ha sido bastante buena.

Luis Enrique ha dicho que sin la expulsión de Araújo hubiesen ganado igualmente. También que espera que sea entrenador durante muchos años del Barça. ¿Qué opina?

Que no a las dos. No estoy de acuerdo en la primera. Y en lo de seguir más años, no.

¿Al Barça no se le respeta?

No estamos teniendo en las decisiones arbitrales. Todos nos ha salido cruz. Si queréis la verdad, es esta. Ha sido un arbitraje extraño, la verdad, por no decir otra cosa.

¿Cree que el Barça ha vuelto a Europa?

Somos un equipo en construcción. Estamos construyendo algo que creo que puede ser fructífero. Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos sido mejor que el Oporto, Nápoles y PSG hasta ciertas decisiones. Estoy muy orgulloso del equipo. El Barça volverá más fuerte. De estas situaciones se aprende. En el fútbol, también.

¿Ve alguna opción de meterse en la Liga en el Clásico, verá el partido del Etihad?

Lo veré. Pero estoy pendiente de recuperar a la gente anímicamente. El equipo ha competido bien once contra once y hay que quedarse por eso. No tiramos la toalla en la Liga. Queremos ganar allí. El Barça es emocional, se pasa del todo al nada. Hemos conseguido dos goles de ventaja…, y la expulsión ha reventado el partido.

¿Hubiera sido distinto en el Camp Nou?

No tengo quejas de la afición. Al revés, agradezca su afecto y cariño

¿Piensa que no puede dejar esto a medias?

No. Me provoca orgullo. Hemos competido contra equipos del máximo nivel. Once contra once hemos sido mejores que el PSG. Pero no cambia nada.

¿Cuál debe ser el Barça del futuro?

Seguir construyendo. Al City le costó siete años ganar la Champions. Nosotros tenemos que volver a intentarlo el año que viene y se competirá de la mejor manera. Prepararemos el partido del Bernabéu. Depende de nosotros ponernos a cinco puntos.