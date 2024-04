Opiniones divididas en los medios de comunicación sobre el caso de Nahuel Guzmán

a pasaron algunos días de haberse disputado el Clásico Regio edición 135 en la cancha del BBVA y sigue dando de que hablar.

El hecho mas comentado no es el resultado, o el gran juego que brindaron los dos equipos en el terreno de juego, si no el uso de un rayo láser por parte del portero Nahuel Guzmán, quien se encontraba en el palco con la directiva de Club Tigres, en contra del portero de Monterrey, Esteban Andrada.

Este evento ha sido tema de conversación en la mayoría de mesas de análisis deportivos a nivel nacional, teniendo algunos comentarios donde reprueban lo realizado por Nahuel, pero que consideran que no es para tanto, y otros donde piden un castigo mas que ejemplar y hasta la salida del jugador del balompié mexicano.

Hugo Sanchez lo quiere fuera de México, «El ejemplo que da Nahuel Guzmán es para mandarlo a su casa, gente como él no queremos en el futbol mexicano»

André Marín lo acusa de tramposo, “Sigo sin dar crédito por lo que hizo Nahuel Guzmán, uno de los mejores porteros extranjeros que ha venido a México en la historia cometió el peor de los errores y ha quedado como un auténtico tramposo”.

David Faitelson pide que no juegue más en este semestre, “Nahuel no tiene que jugar ningún partido de aquí al fin del semestre: necesita una suspensión ejemplar”.

Luis Hernandez “Matador”, “Nahuel no merece estar en el fútbol mexicano”.

🗣️ "Nahuel Guzmán es un idiot*, nomerece estar en el futbol mexicano": Luis Hernández tras la polémica ocurrida en el Clásico Regio 🤠🆚🐯



📹: @Karla_Uz



📲 https://t.co/tPWBOBQxRN pic.twitter.com/SD5ekgz4dq — Esto en Línea (@estoenlinea) April 18, 2024

Pero tambien existe otra parte donde condenan lo echo por Nahuel, pero sin irse a los extremos, incluso hacen alusión a momentos mas críticos y no se le dio el seguimiento que merecían

Tuca Ferretti le pide que de una disculpa y se olvide el asunto, “Se equivoca totalmente, pero es una persona que reconoce y a pedido una disculpa y yo creo que seguro va a llegar con Andrada y va a hablar con el y decirle, lo mínimo que debe hacer es ir con su colega, su compañero de trabajo, y decir esto ya es cosa del pasado”

Jesus Barrón comenta que no confundan las cosas de fútbol, “Nahuel no está para ser un ejemplo, esta para ser un gran portero, no un maestro de matemáticas”.

La gente está equivocada, Nahuel Guzmán no está para ser un ejemplo. Está para ser un gran portero, la gente se está confundiendo. Nahuel es un arquero, no un maestro de matemáticas🤷‍♂️ pic.twitter.com/gZUyhjFvhk — Jesús Barrón (@BarronSports) April 17, 2024

Ruso Brailovsky hace referencia a otros sucesos, de mayor relevancia y no pasó nada, “Lo que sucedió en Chivas que metieron mujeres o que les pegaban, o lo que sucedió durante mucho tiempo en diferentes equipos, o cosas que hemos visto o que han contado de un extinguido en el vestidor del America que le pegaron a una mujer, no fue sancionado todo eso y ahora pedimos la cabeza de Nahuel, ¿Porqué?, No me parece, si antes permitieron a futbolistas que hicieron cosas peores ¿Porque a este se le va a suspender y a los otros no?.