Se retira de la Selección para centrarse en el América

Después de declinar la convocatoria realizada por Jaime Lozano para unirse a la Selección Nacional de México durante la pasada Fecha FIFA, Jonathan dos Santos ha confirmado su decisión de apartarse del equipo nacional. El jugador ha expresado que esta elección se debe a su deseo de enfocarse por completo en su situación en el América, donde ha ganado un papel destacado en la plantilla.

Dos Santos, de 34 años de edad, ha indicado que ya no ve la posibilidad de jugar en el próximo Mundial y prefiere dar paso a los jóvenes talentos que pueden tener una carrera prometedora dentro del equipo nacional. «Es una exclusiva, pero sí casi casi se podría decir (que se retira de la Selección). Ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial sinceramente, no lo tengo en mis planes», afirmó Dos Santos.

El centrocampista ha señalado que su edad es la razón principal detrás de su decisión de apartarse del representativo nacional. «También la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás», explicó.

Dos Santos, quien ha estado en un gran nivel con las Águilas desde la llegada de André Jardine al equipo, ha enfatizado que su prioridad en este momento es el América. «Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retire. La Selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera, con muchos partidos y 34 años, siento que le tengo que dar todo al América», declaró el jugador.

El jugador, que ha estado sin jugar casi un año y medio, agradece la renovación de su contrato y la confianza depositada en él por el club, lo que le ha llevado a tomar la decisión de no unirse a la Selección Nacional en este momento.

Jonathan dos Santos ha dejado claro que su mente está centrada en seguir creciendo y logrando objetivos importantes con la camiseta del América, demostrando su compromiso con el equipo y su deseo de dejar una huella en la historia del club.