Los Pumas de la Universidad “cazan” al América en CU

Las Águilas del América y los Pumas de la UNAM protagonizaron un emocionante clásico capitalino en la cancha del Olímpico Universitario, donde las Águilas buscaban asegurar el liderato general, se toparon con unos aguerridos felinos, que con garra y corazón le sacaron los 3 puntos al campeón y rompieron la racha sin derrotas del conjunto dirigido por André Jardine.

La primera anotación fue autoría de Henry Martin, que llego a 100 gritos de gol con la casaca americanista, luego de transformar en gol un penal cometido sobre Alex Zendejas en el minuto 20 de juego. Parecía que America se iría con la ventaja al entre tiempo, pero al minuto 39 Ulises Rivas aprovecho un rebote de la zaga azulcrema y puso el empate parcial.

La segunda mitad estuvo llena de emoción y ataque azulcrema, pero no lograron concretar el gol que les diera la victoria, siendo Universidad quien logro adelantarse al minuto 60 de los pies de Leonardo Suarez, quien hizo valer la ley del ex y festejo eufórico su anotación al banquillo azulcrema donde se encontraba André Jardine, con quien no termino de la mejor manera su etapa en Coapa.

Con este resultado America sigue en la cima del Clausura 2024 por diferencia de goles con los Diablos Rojos del Toluca y Universidad se mete de lleno en la pelea por un boleto al Play In.