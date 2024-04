Barcelona pedirá repetición del Clásico ante Real Madrid

“De confirmarse que es un gol legal, no descartamos pedir la repetición del partido”, dice Laporta. E incide en que el VAR “ha beneficiado a nuestro rival” esta temporada.

El Barcelona hizo este lunes un comunicado a través de su presidente, Joan Laporta, en el que muestra su indignación por la mala utilización del VAR en el Madrid-Barça de este domingo e incluso llega a amenazar con pedir que el Clásico se repita. “Desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de una manera inmediata al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la FEF para que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la jugada (del gol fantasma de Lamine Yamal). Si una vez analizada la documentación, el club entiende que hubo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, pondremos en marcha las medidas oportunas que sean necesarias para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las situaciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal como pensaremos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un partido de árbitro europeo por error del VAR”.

En un comunicado de casi cuatro minutos en el que se dirige a sus socios, el presidente Laporta arrancó su exposición asegurando que “como presidente del Barça quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, una herramienta como es el VAR nos esté marcando la agenda. Nunca he sido uno de los defensores del VAR porque le quita espontaneidad al juego. Pero, ya que lo tenemos, sí estoy a favor de que se utilice para evitar errores que den lugar a decisiones injustas”.

Luego, continuó: “En esta comparecencia que hago, no sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo del VAR sino poner el acento en que, aunque es una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Somos una competición seguida por millones de seguidores, pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora la competición. Entendemos la dificultad del trabajo arbitral pero precisamente por eso el VAR es una herramienta que debe servir para tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo diversas jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta capital y que puede resultar clave en el resultado final del partido. Desde el club queremos tener la seguridad de lo que pasó”.

Laporta también mandó un dardo envenenado al Real Madrid: “Quiero decir que aunque nos centremos en esta jugada estamos en desacuerdo en diversas acciones las cuales podían haber sido observadas por el VAR y se obvió la herramienta por parte árbitro. La posición del club no es gratuita ni ventajista sino una acción a la que nos obliga la situación de indefensión que vivimos y por haber sufrido decisiones erróneas y otras que han beneficiado a nuestro rival; y que sumadas las dos muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la Liga “, concluyó.