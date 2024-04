Erick Sanchez quiere Europa o nada

El referente de los Tuzos compartió que no se ve jugando para otro equipo de la Liga MX

Tiene claro su futuro. Erick Sánchez se convirtió en uno de los jugadores más deseados de la Liga MX y su nombre ha sonado para reforzar a los equipos grandes. Sin embargo, el propio ‘Chiquito’ confirmó que su plan es migrar a Europa, de lo contrario se mantendría con Pachuca.

«Hay ciclos que se tienen que cerrar, a mí no me gusta hablar antes, pero hay ciclos que debemos de cerrar y yo he visto a mis compañeros que tienen atrás, la calidad que tienen y es momento de que uno debe de darles oportunidad como a uno se la dieron en su momento», aseguró en entrevista con Récord.

«Mi sueño es Europa, quiero ir a Europa, quiero pelear por mi sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y al club, yo de Pachuca no quiero salir si no es a Europa, trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no el club decidirá», añadió.

Sus 24 años parecen una edad muy corta para ser el referente en el que está convertido, pero su calidad y la experiencia que ha podido adquirir con los Tuzos y Selección Nacional ya le dieron esa jerarquía.

«Estoy muy tranquilo, a pesar de ser un referente trato de no verlo así y trato siempre de esforzarme, de demostrar y ayudar a los compañeros; trato de trabajar con mucha humildad para que ellos se sientan en confianza, poder ayudarlos a ellos les da fortaleza y uno tiene que ser consciente que ser referente es ayudar mucho a los compañeros», comentó Erick Sánchez.