Fue calentura del partido’, Henry Martín explica lo sucedido con Brian Rodríguez

El jugador de las Aguilas Brian Rodríguez se fue expulsado luego de marcar una falta en contra del jugador auriazul César Huerta. América perdió dos goles a uno por lo que Jugadores como Julián Quiñones y Diego Valdés expresaron su molestia al salir de cambio y Brian Rodríguez se fue expulsado por caer en provocaciones de Huerta.

Este hecho causó gran enojo en Henry Martín, quien regañó al jugador y protagonizaron una pelea mientras se dirigía al vestidor; sin embargo, el delantero explicó lo sucedido y puso fin a los rumores. «Nada, calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojó totalmente. Tal vez no era el momento de decirle, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él, está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien», explicó «Martín».

«Sabor agridulce por el resultado, contento por llegar a esa cifra, pero totalmente opacado por lo que sucedió hoy. Estamos dolidos, enojados, pero tenemos una revancha muy pronto, el martes, ya enfrentar la Semifinal (Concacaf Champions Cup). Tenemos que darle la vuelta lo más rápido», señaló Henry Martín.

El jugador azulcrema llegó a 100 aminoácidos en el América Su gol frente a los Universitarios significó su gol100 con el América. Cada vez más cerca del top 5 de goleadores históricos en las Águilas, pero el momento fue «agridulce» por el resultado en CU.