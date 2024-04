Guillermo Almada en no esta de acuerdo en los DT que respetan jerarquías

El director técnico del Pachuca aseguró que los demás entrenadores del futbol nacional deben confiar en el talento mexicano.

Uno de los equipos que más apuesta por los jugadores de su cantera son los Tuzos del Pachuca, los cuales cada semestre debutan jóvenes futbolistas para después posicionarlos dentro de la Liga MX. A pesar de que cada año la directiva hidalguense vende elementos, el estratega Guillermo Almada ha sabido echar mano del talento mexicano para mantener al equipo en los primeros lugares de la clasificación.

En entrevista para TUDN, el director técnico uruguayo criticó a los entrenadores que no apuestan por el talento mexicano por respetan la jerarquía de los futbolistas foráneos. “Veo que muchos respetan a algunos extranjeros y que indudablemente hay muy buenos, pero hay otros mexicanos que son mejores y ahí creo que está el punto clave de tratar de elegir sin importar la trayectoria y la edad de los que están en mejor situación para poder hacer una selección fuerte”, comentó.

“Siempre que uno sea frontal con el jugador y las cosas sean claras, pregonamos permanentemente la competencia interna y hay muchos extranjeros que no están jugando y nos ha tocado en otros equipos también. Yo no soy participe de bajar el número de extranjeros, soy participe de que el entrenador ponga en el club a los que mejor están y si tiene 18, son 18 y si es mexicano, es mexicano, no importa, el que esté mejor”, explicó.

Cabe mencionar que uno de los entrenadores que más ha sido criticado por respetar las jerarquías de los jugadores es Jaime Lozano, quien ha decidido darle continuidad a los elementos que más pesan dentro de la Selección Mexicana. Debido esta situación, varios aficionados han pedido la salida del ‘Jimmy’ para que haya más oportunidades a elementos jóvenes.