Una lastima que en México no haya entrenadores preparados: Rafael Márquez

En las ultimas semanas se empieza a escuchar el nombre de Rafael Márquez para tomar las riendas del Barcelona la próxima campaña, tras su buen desempeño con la filial del club culé.

Todas las miradas están puestas en lo que hace el exmundialista con el Tri, quien ha despegado su carrera como director técnico. “Me siento preparado para estar aquí hoy en día, es lo que me toca y lo que me preocupa, como digo estamos haciendo una gran labor con todos los jóvenes”, dijo en rueda de prensa.

El mexicano hablo de la actualidad de los directores técnicos en México, lugares que hoy son dominados por los técnicos extranjeros, pues en la Liga MX ahora mismo solo Eduardo Fentanes, Ignacio Ambriz, Gilberto Adame y Miguel Herrera terminarán dirigiendo en la Jornada 17 del Clausura 2024.

También, considera que Estados Unidos ya superó ‘por mucho’ lo que se hace en México, pues mientras no exista trabajo a nivel formativo la situación no mejorará.

“Es una mentalidad que tenemos que tener más en México para arriesgarnos, atrevernos, intentarlo, porque es una lástima que el futbol mexicano no tenga entrenadores preparados, que no tengamos sobre todo formadores preparados para formar este talento que se tiene en México y que desafortunadamente el vecino, Estados Unidos, nos ha superado por mucho”, finalizo.