André Jardine y Martin Anselmi son sancionados por criticar arbitraje

Los dos entrenadores expresaron su molestia con los silbantes del fin de semana y por este motivo se llevaron una multa económica.

La polémica se volvió a hacerse presente en el futbol mexicano, pues los silbantes Fernando Guerrero y Luis Enrique Santander fueron criticados por sus decisiones en los partidos América vs Pumas y Cruz Azul vs Atlas. Debido a sus polémicos trabajos, los estrategas Martín Anselmi y André Jardine expresaron su molestia en la conferencia de prensa.

A través de sus plataformas oficiales, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en donde especificó los motivos por los que los dos entrenadores extranjeros fueron acreedores a una multa económica.

“Determinamos sancionar económicamente a los directores técnicos Martín Rodrigo Anselmi de Cruz Azul y André Soares Jardiné, de América, como resultado de las criticas al arbitraje realizadas durante las conferencias de prensa al término de los partidos entre los clubes Cruz Azul y Atlas y Universidad Nacional Autónoma de México y América, transgrediendo el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol en particular”, se lee en el comunicado.

Como parte de nuestro trabajo para sentar que nuestra Liga siga trabajando apegada a los reglamentos de la FMF, informamos las decisiones y sanciones correspondientes a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) April 23, 2024

¿Qué dijeron los entrenadores?

Jardine consideró que el silbante Guerrero influyó en el resultado, ya que para él no tuvo buenas decisiones sobre el terreno de juego. “No me gusta mucho hablar del arbitraje, me gusta analizar el partido, pero creo que hoy es un tema que influye en el marcador, en la forma en que el juego transcurre. En partidos como estos que son complicados, el árbitro tiene que tener un pulso firme, para que no pierda la mano, porque los jugadores se calientan y comienzan a sentir algunas injusticias dentro del partido”, comentó.

Por otro lado, el entrenador del cuadro de la Noria se molestó debido a que Luis Enrique Santander no fue a revisar un posible penal para la Máquina. “Siempre creo en ganar de manera justa. Entonces hay una acción dentro del área en la que creo todo el mundo está hablando de un posible penalti. Me parece que lo más lógico era ir a revisar la acción, si no es que no me lo den, y si es, que me lo den. Porque yo busco que sean justos, que no sea nada inventado ni nada regalado”, comentó.