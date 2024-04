Caso Pachuca: Cruz Azul ya había jugado cuarto ocasiones en una semana

Las manifestaciones de Pachuca por jugar dos partidos en un lapso de 50 horas han desatado la controversia recientemente. Cruz Azul un precedente del Fútbol Mexicano que no la pasó bien cuando enfrentaron un escenario similar.



Pachuca y Pumas se medirán por un boleto a la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano, y si bien las expectativas son enormes por el paso que mantuvo cada uno a lo largo de las 17 Jornadas disputadas en el Clausura 2024, la verdadera atención se encuentra postrada en el corto plazo del que dispondrán los dirigidos por Guillermo Almada, para disputar Concachampions y Play-In.

Cuando se dio a conocer que los Hidalguenses habrían de jugar su clasificación a las rondas eliminatorias, de inmediato se hicieron presentes las opiniones divididas, pues este compromiso habría de jugarse solo dos días después de recibir a las Águilas del América en la semifinal de vuelta (Concachampions). Periodo mínimo de descanso, que principalmente la directiva albiazul no creía del todo justo.

Bajo la premisa de solo disponer de 50 horas entre su choque ante las Águilas y su cita con los Universitarios, fue el propio Alan Calleja, Director de Fútbol en Grupo Pachuca quien mantuvo una reunión con el comité de la Liga MX. No obstante, parece que la persuasión no llegó al término que ellos buscaban, pues al cierre de la junta, la respuesta a su petición fue anunciada al público en general con el posteo de los días y horarios oficiales, mismos en los que no hubo cambio alguno al día previamente acordado.

Cruz Azul; un precedente con resultados para el olvido

Fue en mayo del 2003 cuando los Cementeros tuvieron cuatro compromisos en una semana (dos de ellos en días consecutivos), mismos que se dividieron entre las idas y vueltas de Cuartos de Final en Libertadores, así como en repechaje en Liga MX. Los primeros juegos tuvieron un resultado favorecedor para la Máquina, los últimos dos les costaron la continuidad.