Guillermo Almada: “Seremos el Hazmerreír”

El DT mostró su molestia ante la posibilidad de jugar tres partidos en seis días

«Vamos a ser el hazmerreír del futbol internacional». Con la posibilidad de jugar tres partidos en seis días, el director técnico del Pachuca, Guillermo Almada, demostró su molestia y apuntó a la gente de pantalón largo como los principales culpables de esta situación

El cuadro hidalguense vivirá una locura está semana, ya que este martes se medirán ante el América en la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, posteriormente el jueves estarán jugando el Play-In ante Pumas para obtener el séptimo boleto de la clasificación, pero en caso de perder, tendrían que disputar un compromiso más el próximo domingo para pelear por el último boleto a la liguilla de este Clausura 2024, provocando así que este equipo tenga menos de 48 horas de descanso entre cada compromiso.

Ante esta situación, el estratega uruguayo señaló que ha quedado asombrado para mal por la decisión que ha tomado la Liga MX: «La capacidad de asombro no tiene razonamiento, vamos a ser el hazmereír todos los que integramos el futbol mexicano del futbol Internacional porque estas cosas no suceden más, si queremos hacer crecer la liga como nos pasan diciendo, situaciones como estas son lamentables».

Hay que recordar que la misma Liga MX estipula que debe de haber un lapso de 72 horas entre cada compromiso para que los jugadores puedan recuperarse, pero en esta ocasión no será posible y Los Tuzos son conscientes de que podría haber consecuencias en sus jugadores. «Estamos poniendo riesgo de la salud de los futbolistas que son seres humanos, lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro en una cancha. Si sucede una desgracia quién se va a hacer cargo, el tema se intentó solucionar pero no se llevó un acuerdo», puntualizó Almada.

Finalmente, Guillermo Almada dejó Claro que a pesar de la situación que atraviesan van a afrontar de la mejor manera ambos compromisos: «Lo primero que vamos a hacer es enfrentar el partido de mañana, después pensaremos en lo que viene y tomaremos resoluciones pensando en los que están mejor, no nos vamos a resignar independientemente con quién juguemos con Pumas, si con los mejores o con alternantes, la idea es tratar de clasificar».