André Jardine: “Encontraremos la fuerza para buscar el bicampeonato”

El técnico brasileño reconoció que Pachuca fue mejor, a las Águilas les faltó contundencia, la falle de Henry Martín fue clave y eso pudo cambiar el resultado.

América no pudo contra su gran verdugo en los últimos años, Pachuca, ahora los Tuzos evitaron que llegaran a una final más de Concachampions en donde buscarían su pase al primer gran Mundial de Clubes, que para el 2025 tendrá a 32 participantes, México aún sueña con tener a un representante con la victoria de los de la Bella Airosa.

André Jardine, reconoció que Pachuca fue mejor, pero dejó un mensaje contundente a la afición, a partir de mañana ya pensarán en el bicampeonato.

“El equipo reaccionó bien, estuvimos muy cerca de empatar al final del primer tiempo, eso cambiaría la balanza. La contundencia se nos escapó en momentos decisivos. Estamos muy dolidos, queríamos pelear por los dos títulos. Mañana ya tenemos que encontrar la fuerza para buscar el bicampeonato”, comentó en conferencia de prensa tras el partido.

Los Tuzos fueron contundentes

El brasileño reconoció que la falla al final del primer tiempo de Henry Martín pesó, de haberse empatado, el desarrollo del juego en el complemento hubiera sido distinto: “El futbol es así, de contundencia, los dos partidos fueron equilibrados, el empate a lo mejor era algo justo por lo que generamos en el juego. Pachuca hoy nos superó, hay que trabajar para ser mejores. El juego cambiaba si la hubiéramos metido al final del primer tiempo”, resaltó.

No se sabe la gravedad de la lesión de Sebastián Cáceres

El uruguayo se lesionó al inicio del juego al tratar de recibir un balón, se le alargó, se tropezó iba a caer, resistió y se hizo una palanca en la rodilla izquierda, ya no se pudo levantar y abandonó el Estadio Hidalgo en muletas: “‘Sebas’ no pudo seguir por una lesión de rodilla, no sabemos la gravedad, pero para no seguir es porque debió sentir algo fuerte”, agregó.