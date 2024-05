Guillermo Ochoa no fue convocado otra vez 

Guillermo Ochoa ha tenido una mala campaña con la Salernitana en la Serie A, donde vivió su tercer descenso en su trayectoria por Europa.

En el duelo de este lunes contra el Atalanta en casa el técnico Stefano Colantuono descartó al portero de la Selección Mexicana.

Memo Ochoa solo ha jugado un partido en dos meses, y fue el 21 de abril cuando perdieron 0-2 con la Fiorentina. En 21 juegos en el curso futbolístico en el Calcio, el mexicano ha aceptado 44 goles en 21 juegos, 2.1 por cada 90 minutos en promedio.

Larga racha sin victoria del Salernitana

Para el equipo de Salerno resulta indistinto si Guillermo Ochoa es titular o no, porque las victorias no llegan y los goles encajados no cesan.

Frente al Atalanta la Salernitana tomó la ventaja con gol de Loum Tchaouna al minutos 18 y pudo mantenerla hasta la segunda mitad, cuando lo igualó Gianluca Scamacca al 57. La voltereta llegó con Teun Koopmeiners al 63.

Ahora el club de Paco Memo suma 17 juegos sin ganar en la Serie A, 18 al sumar la Coppa Italia, y en ese lapso apenas suma tres empates.

En la tabla de posiciones tiene asegurado el últimos lugar, ya que apenas tiene 15 puntos, a 14 del Sassuolo, en el penúltimo sitio.

Con sus 15 unidades y tres partidos por disputar, los de Salerno podrían imponer un nuevo récord de menos puntos en una temporada de Calcio, desde que las victorias dan tres unidades. La marca actual pertenece a los 17 del Chievo en 2018-19. En 1993-94 el Lecce sumó 11, pero fue en la última temporada que los ganadores se llevaban dos puntos y no tres.