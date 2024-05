César Montes se quedará a jugar en Segunda División con Almería

El defensor mexicano no abandonará al equipo cuando mas lo necesita pese a tener ofertas de clubes de México.

Se ha hablado mucho que al jugador mexicano le cuesta un mundo llegar a Europa, y ahora que lo han logrado, pese a perder la categoría, la idea es permanecer en el viejo continente. Cesar Montes piensa competir para lograr la promoción del club para el siguiente torneo.

El ex jugador de la pandilla del cerro de la silla no niega que ha recibido ofertas de la Liga MX, pero, a diferencia de otros compañeros, Cesar Montes piensa distinto, y no cambia lo económico por la experiencia de seguir jugando en Europa.

Uno de los equipos que se interesó en su momento fue el Club América, pero con entrevista para Claro Sports, el jugador deja clara su intención y esa es de mantenerse en el viejo continente.

“En México te pagan súper bien, vives muy bien. He tenido acercamientos de Liga MX, y te envuelven más por el momento en el que compites. Las decisiones de quienes regresan se toman a nivel familiar y la gente no lo entiende, pasó la temporada pasada que regresaron varios a México, pero yo quisiera que vinieran más futbolistas mexicanos, pero somos muy caros”

Trascender está mas allá de la Liga MX

«Somos muy caros los jugadores mexicanos para el mercado de Europa. Nos cuesta salir, a mí costó mucho porque también tienes que demostrar, yo tuve que jugar Juegos Olímpicos, jugar Mundial, hacer grandes temporadas con Monterrey, y aún así los equipos de aquí tienen dudas, mi directiva se llegó a arrepentir de no traerme antes, pero porque no apuestan porque no saben cómo nos vamos a adaptar».

«Mi objetivo es mantenerme de este lado en Europa, yo estoy en el proyecto de Almería y nos tocó bajar lastimosamente, pero hasta ahora yo competiré en Segunda para regresar al equipo a donde merece».