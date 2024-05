Luis Garcia contento con la ausencia de Paco Memo Ochoa en la Selección Mexicana

l ex jugador y ex seleccionador mexicano cree que el cambio generacional es necesario.

El analista y comentarista de TV Azteca habló con respecto a la lista lanzada por Jaime Lozano donde aparecen nuevos jugadores como Luis Ángel Malagón o Julio Gonzalez

“Guillermo Ochoa no va a estar, me parece que es una buena medida. No sé quien la haya tomado, pero me parece una buena decisión”,

“Sería fantástico que le diera minutos a todos. Es momento de que el que sea elegido tenga minutos en la portería”, mencionó, antes de entrar de lleno en el análisis de como la selección nacional podría ganar unos metros sin la presencia de Ochoa.

“Uno de los temas que siempre puse sobre la mesa no era la cantidad de atajadas que hacía, porque el tipo debajo de los postes me parece que no hay no mejor que él en la historia del fútbol mexicano, pero esa posición se complementa por muchas cuestiones”.

Guillermo Ochoa no estará en la Copa América con la Selección Mexicana y aquí les dejo mi sentir.



🎥: https://t.co/SdULjbAvSs pic.twitter.com/yXrKhk55LY — Luis García P (@GarciaPosti) May 11, 2024

“Si eres portero que juega en tu línea de meta, entre tu línea y el área chica pasa algo que es muy sencillo, yo a mi equipo lo traigo 40 metros para atrás, porque necesito que esté más empaquetado, Al no permanecer tan atrás se podrá competir de mejor forma ante las potencias continentales como Uruguay, Argentina o Brasil”.