Rayados es semifinalista del futbol mexicano

Rayados logró asegurar su pase a las semifinales del Torneo Clausura 2024 tras un emocionante enfrentamiento contra su archirrival Tigres. El partido, disputado en el estadio BBVA, estuvo cargado de intensidad desde el inicio, con ambos equipos buscando dominar el juego y generar oportunidades de gol.

A pesar de las aproximaciones iniciales de ambos equipos, el marcador permaneció inmóvil durante gran parte del encuentro. Sin embargo, fue Tigres quien logró romper el empate gracias a un gol del delantero francés André-Pierre Gignac, quien demostró su calidad al definir de taquito en el área y poner a los visitantes en ventaja.

Rayados no se dejó amilanar por el gol en contra y buscó responder con determinación. Aunque tuvieron oportunidades claras a través de jugadores como Jorge «Corcho» Rodríguez y Germán Berterame, la suerte no estuvo de su lado y no lograron capitalizarlas.

El equipo dirigido por Fernando «Tano» Ortiz mostró su determinación al introducir cambios tácticos, incluyendo la entrada de Jordi Cortizo, quien finalmente sería clave en el empate. Fue gracias a un disparo de media distancia de Maxi Meza que Rayados encontró la igualada, con Jordi Cortizo aprovechando el rebote para mandar el balón al fondo de la red.

A partir de ese momento, Rayados mantuvo su firmeza defensiva, replegando sus líneas y frustrando los intentos de Tigres por recuperar la ventaja. A pesar de los esfuerzos del técnico Robert Dante Siboldi por revitalizar a su equipo con cambios en la alineación, Tigres no pudo encontrar la manera de superar la sólida defensa de Rayados.

Finalmente, el pitido final confirmó el empate a un gol, lo que significó que Rayados avanzaba a las semifinales del torneo gracias a su ventaja en el marcador global. Este resultado marca un hito importante para Monterrey, que logra dejar atrás una serie de eliminaciones directas a manos de su acérrimo rival, Tigres. Ahora, Rayados se prepara para enfrentar a Cruz Azul en las semifinales, con la esperanza de continuar su camino hacia el título del Clausura 2024.

Las reacciones de los aficionados

Rayados hizo un saco hecho de tigre.

Gignac agradece a su afición y se despide respetuosamente de la de Rayados.

Decían algunos periodistas (ardidos) regios que Jordi NO debería de ir a nuestro podcast y dar entrevistas por qué "NO HA HECHO NADA CON RAYADOS"…

Tremenda papeada la que les dio hoy Cortizo. "Dejad que los perros ladren, señal que cabalgamos."

Después de 8 años y 4 eliminaciones seguidas, Rayados logra dejar fuera a Tigres de una liguilla! Tigres está eliminado! Aún y con la noche de terror de Samir, Tigres hoy se paró bien y tenía a Rayados donde quería pero en el 2T Tano ajustó, y Siboldi se tardó. Que vengan los…

"Para nosotros el partido en nuestra casa ahí dejamos ir la oportunidad de poder ponernos en ventaja y no pudimos.



Orgulloso de mi equipo porque dejaron todo porque se partieron la madre, nada que reprocharles, felicitar a Rayados y que tengan éxito en lo que sigue"@ASMexico pic.twitter.com/kfc3TnTCXd — Edgar Martínez (@garymtzjr) May 13, 2024