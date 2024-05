Gonzalo Piovi contento por no cambiar la sede de la Gran Final

El argentino está contento de no salir de la Ciudad de los Deportes, además, la cábala del ‘33′ la toma como un vínculo entre el equipo y los fanáticos.

Durante la conferencia de prensa previa a la Gran Final del Futbol Mexicano, el defensor de la Máquina, Gonzalo Piovi, habló sobre la importancia de mantener el Estadio Azul como la fortaleza que los caracterizó a lo largo de toda la fase regular, y de ahí que no la cambiaran para disputar la ida frente a las Águilas del América este jueves 23 de mayo.

“Yo creo que la dirigencia optó más por el hecho de que durante todo el año jugamos en el Estadio, donde con nuestra gente nos sentimos a gusto, cómodos, porque lo hicimos durante todo el año ahí, nos llevó a estar en esta final, y creo yo que cambiar de cancha en este momento no era lo adecuado, más allá de la plata, era el hecho de sentirnos cómodos en nuestra cancha” comentó el zaguero.

Sobre su estadía en México

“Es mi primer club en el cuál me tocó jugar fuera de mi país, me hicieron sentir desde el primer día muy a gusto, como si estuviese con mi gente y la verdad que le tengo un cariño en estos seis meses, muy grande, y estoy muy contento” añadió.

Además, finalizó sus declaraciones, al mencionar que no cree del todo en la cábala que se ha manifestado en días recientes, pero que la respeta, e incluso, siente un tanto de halago y responsabilidad por portar el número la que hace referencia.

“Yo en lo personal no soy muy cabalero, pero acepto la afición el cómo lo sienta, estoy a gusto más que nada por el hecho del 33 que me pertenece, lo hago participe un poco por eso, pero no lo llevo a otro lado, agradecido porque me hacen sentir que creen mucho en ese numero, pero lo tomo de este lado con mucho respeto” finalizó Piovi.