Santiago Baños regañó a Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky se convirtió en un jugador clave en la defensa del América al llegar el verano anterior de última hora en la ventana de fichajes.

Marcó goles importante y se convirtió en titular en la zaga de André Jardine, una de las más sólidas de la Liga MX, donde salió campeón y ahora busca el bicampeonato.

Peros sus libertades fuera del futbol parece que le generan problemas en la institución.

"IGOR LICHNOVSKY ES MADURO, DEBE DE DAR EL 100%, Y SI ES ASÍ, NO PUEDO DECIRLE QUE NO HAGA UN PODCAST"

Santiago Baños para

Lichnovsky visita a Sergio Pérez y Canelo Álvarez

El central chileno estuvo presente en el Gran Premio de Miami, donde se le vio con Checo Pérez, acompañado de Israel Reyes, y luego en el evento benéfico No Golf, No Life de Saúl Álvarez.

Santiago Baños aceptó su desacuerdo con el viaje a Florida, pero reconoció la capacidad de Lichnovsky para distraerse y rendir en la cancha.

«Ha tenido un año excelente, a un nivel muy importante, pieza fundamental para llegar hasta donde estamos. Igor es un tipo maduro y que tiene esa necesidad de distraerse en esos asuntos y mientras él esté consciente que tiene que rendir dentro del campo.

«Yo no le puedo decir que no haga un podcast un domingo a las 9 de la noche… Fue al tema de Canelo y estuvo 25 minutos, se fue a su casa. Donde sí no estoy de acuerdo es que fuera a Miami, que implica un desgaste de manejar y luego subirte a un avión tres horas y media… tampoco es que yo lo pueda amarrar», expuso el director deportivo de las Águilas para Claro Sports.