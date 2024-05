Guillermo Ochoa confirma su salida de la Salernitana

El histórico elemento de la Selección Mexicana y el Club América ha anunciado su salida de la Unión Deportiva Salernitana.

Tras un año y medio en Salerno, Italia, Guillermo Ochoa ha confirmado que saldrá del equipo de la Salernitana que esta campaña de Serie A, terminó en el último lugar de la tabla y por ende, consumó el descenso. El equipo ‘Granata’ solamente pudo lograr dos triunfos en la campaña, contrastante con los 11 empates y 25 derrotas que acumuló. El guardameta tapatío vió actividad en 21 de 38 encuentros en el Calcio en este año, de los cuales solamente en una ocasión pudo dejar su marco en cero, tuvo un total de 75 atajadas y permitió 44 goles, 7 de los cuales, provinieron desde el manchón penal. Además, el veterano arquero no tuvo actividad en los tres partidos que la Salernitana disputó dentro de la Copa Italia y esta temporada significó su tercer descenso en el Viejo Continente.

Además del descenso, este verano llegaba a su fin el contrato con el equipo italiano por lo que este día, Guillermo Ochoa oficializó su salida con una publicación através de redes sociales.

Ochoa sale de la Salernitana

Acompañado de una última fotografía en el uniforme de los ‘hipocampos’, este fue el mensaje con el que se despidió ‘Paco Memo’: “Hoy me dirijo a vosotros con tristeza para despedirme al dejar este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la última temporada. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y desafíos que me hicieron crecer como deportista y como persona. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en todo momento, por el aliento que me impulsó a dar lo mejor de mí en cada partido. La pasión y el amor por el fútbol que se siente en esta ciudad me conmovió profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón. Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros. Agradezco a mis entrenadores, personal y dirección que hicieron posible mi llegada a este club y me permitieron disfrutar del fútbol de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo. ¡Gracias por todo y nos vemos de nuevo! Con amor y gratitud, Guillermo Ochoa.”