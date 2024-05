Liga MX no parará torneo por League Cup

El torneo Leagues Cup tendrá su segunda edición pero con algunos cambios interesantes a favor de nuestra Liga MX.

La Leagues Cup se disputará del 26 de Julio al 25 de Agosto, pero, gracias a las lecciones aprendidas del pasado, los altos mandos de la Liga MX pudieron negociar algunos aspectos que ayudarán al ritmo de los equipos y sobre todo no afectar el calendario de partidos de la Liga MX.

En la primera edición de la Leagues Cup no se podia jugar un solo partido oficial mientras estaba en disputa dicho torneo, es decir, si un equipo mexicano quedaba eliminado en la primera ronda tenia que esperar hasta hasta 3 semanas para volver a tener actividad en lo que disputaban las fases finales.

Ahora, la liga pretende que después que se avance a la eliminación directa en Leagues Cup, dependiendo de la cantidad de equipos, la Liga MX cuadraría el calendario y adelantarían jornadas para no detener del todo, de manera que los equipos eliminados no perderían ritmo, se cumpliría con el calendario y los aficionados no se verán afectados al no tener que esperar semanas para volver a ver a su equipo disputar un partido oficial.

Anteriormente Apple TV, principal patrocinador del torneo, no permitía que eso sucediera, pero ahora tras una gestión de los directivos de la Liga MX se les ha permitido retirar a sus equipos eliminados y continuar con el torneo doméstico.

Mientras se juega la fase final del torneo, la Liga MX podrá reanudar actividades y tambien se acordó que en la ultima semana, en la etapa final de la Leagues Cup, cuando se juegan por el tercer y cuarto lugar, que se jugará en Domingo, en México, ya se podrá jugar en Viernes y Sábado para ir ganando terreno en el calendario.