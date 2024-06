El fin de una historia que parecía destinada al éxito

Hasta hace apenas unos días, el nombre de Tigres venía acompañado de quien parecía destinado a ser el nuevo gran referente en el banquillo de la ‘U’ de Nuevo León: Robert Dante Siboldi. Y había suficientes argumentos para creerlo.

El uruguayo, en sus tiempos como jugador, se quedó con Tigres a pesar del descenso y sus brillantes actuaciones ayudaron a que la escuadra auriazul regresara pronto al máximo circuito. Como estratega, llegó cuando el barco parecía semihundido, el equipo se le cayó en semifinales de CONCACAF, pero de ahí sacó energías y acabaron como campeones del torneo de Clausura 2023.

Estuvieron cerca del bicampeonato y en su tercer semestre, aunque cayó en cuartos de final, en la cancha se seguían viendo cosas interesantes. Nadie hubiera imaginado que los días de Robert Dante Siboldi al frente de los Tigres estarían contados.

El silencio de la directiva y una hinchada que le agradece a Siboldi, pero de a poco lo »olvida»

Pasarán los años y difícilmente se aclarará al 100% lo que ocurrió realmente con Robert Dante Siboldi. La versión que circula entre los medios y los chismes de pasillo, es que uno de sus auxiliares habría filtrado información al cuerpo técnico de Rayados, o a »gente allegada a sus altas esferas», comentaron por ahí.

Otros dicen que esto fue solo un pretexto, que la dirigencia ya tenía apalabrado desde finales de mayo a su nuevo director técnico y que esto fue solo una cortina de humo. Como no hay pruebas contundentes sobre la mesa, es preferible no especular más y concentrarnos en lo que es una realidad: que Siboldi ya no es más director técnico de Tigres, y que su puesto ahora es ocupado por Veljko Paunović, a quien le ganó una final de Liga MX precisamente en mayo del año pasado.

¿Cómo jugará el Tigres de Veljko Paunović?

Y ya que entramos en el terreno de lo real, vayamos directo a la cancha, que es lo que realmente les importa a los aficionados, y que en gran medida se muestran escépticos frente al discurso del nuevo estratega, quien, es verdad, no cuenta con grandes palmarés en su aún corta trayectoria como entrenador, pero que es reconocido por muchos como un elemento al que le gusta trabajar.

“Paunović explica sus ideas realmente bien. Tiene muy buena oratoria, me recuerda a Pep Guardiola. Coinciden en la idea y el estilo de juego"



– Bastian Schweinsteiger.



"Queremos un Equipo con conceptos sencillos y claros de fútbol con Perfil TIGRE"



– Don Culebro. pic.twitter.com/W8vEgphf2i — Dactar Banano 🪖🐯😎🥃🇷🇸 (@GalenoXXXT) June 9, 2024

Se habla de que a Paunovic le gusta jugar con laterales que tengan buena subida, un medio campo exquisito que no se la piensen dos veces al momento de ir y presionar al rival. La posesión de la pelota es una de sus principales prioridades, mas no para trasladarla de un lugar a otro, con pases laterales, sino para herir a los rivales, asumiendo los riesgos pertinentes.

Una posible alineación sería la siguiente:

Portero: Carlos Felipe Rodríguez (mientras Nahuel Guzmán esté suspendido)

Defensas: Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Jesús Garza

Mediocampistas defensivos: Rafael Carioca y Fernando Gorriarán

Mediocampistas ofensivos: Diego Lainez, Sebastián Córdova y Juan Brunetta

Atacante: André-Pierre Gignac

Como opciones de cambio recurrentes estarían Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera, Marcelo Flores, Juan Pablo Vigón y Luis Quiñones.

¿Qué opinan?

Escrito por: Jaime Garza