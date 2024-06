Ricardo Ferretti asegura que a el le hicieron lo mismo que a Robert Dante Siboldi

El ex entrenador de los Felinos señaló que Cemex también lo sacó por la puerta de atrás por conveniencia

Las cosas en Tigres con Robert Dante Siboldi no terminaron de la mejor manera, pues se fue por la puerta de atrás, pues la directiva Felina asegura, a pesar de no haberlo hecho público, que su ex entrenador reveló información de parado táctico a Monterrey para los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2024.

Tras los sucesos revelados en RÉCORD+, donde Carlos Ponce de León contó cómo sucedieron las cosas, y de otros medios de comunicación que también dieron su versión, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, ex entrenador de Tigres y actual analista en ESPN, dio su versión de los hechos, donde asguró que la directiva le hizo el mismo proceso cuando lo querían fuera del equipo.

‘Tuca’ Ferretti señaló que Cemex también lo difamó en su momento, diciendo que le pedía dinero a los jugadores para que pudieran jugar, pero que todo eso lo hicieron porque ya tenían a un entrenador en mente para ocupar el banquillo, un hecho, según él, parecido al que le hicieron a Siboldi.

“Lo que quiero opinar es que lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí. Calumniaron que yo tenía cartas de jugadores, que cobrara dinero a los jugadores para cobrar. Todo esto lo hicieron porque ya tenían un entrenador en mi lugar. No pude demandar porque no era una cosa que saliera de Cemex, fue una cosa que hicieron en Cemex, para difamarme”.

Para Ferretti, Monterrey fue el equipo que mejor manejó la situación al verse embarrado en este tema, pues aseguró que fue el único que no se prestó a lo que tramaba el equipo Felino, por lo que actuó de gran manera: “El escándalo lo paró el Monterrey, eso sí es un equipo. No se prestó a las cosas que Tigres está haciendo actualmente”.

‘El problema es la directiva de Tigres¡: Siboldi

Finalmente, el también exDT de la Selección Mexicana señaló que los aficionados, en lo deportivo, deben estar tranquilos, pues tienen un gran quipo, sin embargo, en la directiva debe estar nerviosismo, pues ellos son los que manejan mal las cosas.

“Los aficionados deben estar tranquilos por el plantel que tienen, es uno de los mejores planteles de México, en eso no hay duda, el problema no está en lo deportivo. Si la gente está empezando a dudar de lo que se está haciendo es por lo que ha hecho la directiva a través de la gente que maneja que es el sobrino del ‘Ingeniero’, Fernando, Doehner y el otro Culebro».

¿Qué pasó con Siboldi?

‘Tuca’ Ferretti habló sobre lo sucedido con Robert Dante Siboldi y la versión que él tiene, donde aseguró que todo fue porque ya tenía en mente a un nuevo DT y no querían renovar al también ex de Santos.

«Lo de Siboldi es que lo iban a renovar después de que ganaran el titulo y también su propio presidente declara que la eliminación con Monterrey no tenía nada que ver en su renovación y, al final, ya tenía a un entrenador por si Tigres caía eliminado».